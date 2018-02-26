Украинскую писательницу возмутило количество русскоговорящих в Киеве

Украинскую писательницу Ларису Ницой возмутило количество русскоговорящих киевлян, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Пошла в Lavina. Сын позвал в кино. Побежал за попкорном. Стою. Одна. Посреди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной Тамбов", — рассказала она о своем походе в торговый центр в Киеве.
Причем больше всего писательницу удивило то, что на русском языке продолжает говорить молодежь.
"Куда делась вся моя (и тысяч таких, как я) работа, которой я занималась десятки лет? <…> Все в песок. Все вокруг иностранцы. И в самолете, и в подземке", — пожаловалась писательница.
Комментарии
О дура, проедешь по юго - востоку Украина, так там совсем не знают украинского, все говорят на русском. И если он (Украинский язык) есть вобще в природе. Юго-восток говорит на смеси с русским, запад говорит на смеси польского, австрийского, венгерского и еще неизвестно какого.