В селе Некрасово Калужской области вскрыли свежую могилу с телом пожилого мужчины через день после похорон, сообщает LIFE.
Родственники покойного обвиняют в этом ритуальное агентство, от услуг которого они отказались.
Через день после похорон родственники приехали помянуть и увидели страшную картину: гроб выкопан, возложенные венки валяются на участке, креста на месте также не было.
Как сообщают местные СМИ, до похорон сотрудники ритуального агентства предупреждали семью, что на кладбище нельзя хоронить людей, почему именно — не поясняли. Якобы директор агентства обещал, что выкопает гроб, если семья не прислушается. Семья покойного уверена, что свое обещание ритуальщики сдержали.
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