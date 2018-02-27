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Барнаульский "стрелок из ТТ" отправился в СИЗО на два месяца решением суда

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Александру Никифорову, застрелившему в лесу свою знакомую Наталью Лапшину, вероятно, предъявят обвинение по статье "убийство"

Фото: region03.ru

Новое судебное заседание по делу барнаульца Александра Никифорова, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своей знакомой Наталье Лапшиной, завершилось крайне неожиданно. Следком наконец-то помог родственникам погибшей "раскрутить" это дело и найти новые факты, доказывающие, что речь идет, скорее всего, об умышленном убийстве.

Начиналось же все 26 февраля довольно буднично. Судья Валентин Полуянов зачитал ходатайство от потерпевших, где они просили взыскать с обвиняемого не только моральный, но и материальный ущерб – в частности, затраты на погребение. Их родственники оценили в сумму 110 тысяч рублей. Между тем родные Натальи Лапшиной согласились взять 50 тысяч рублей, которые им ранее предлагал Александр Никифоров.

Далее с ходатайством выступила старший помощник прокурора Центрального района Барнаула Юлия Дорохова. Ее речь произвела фурор и, как видно, стала неожиданностью для адвоката Эдуарда Бауэра и его клиента Александра Никифорова. То, чего так долго ждали и гособвинение, и пострадавшие с их адвокатом Сергеем Дорожкиным, произошло. СУ СКР по Алтайскому краю, приложив некоторые усилия, выяснило, что с карты погибшего педагога поздно вечером в день ее гибели были 2 траншами выведены наличные: вначале 27 000, а затем, с интервалом в пару минут, еще 40 000 рублей. Естественно, сделать это через считанные часы после происшествия в лесу мог только обвиняемый.

Само собой, что Юлия Дорохова предположила, что в свете новых обстоятельств речь идет уже не о ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а о ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Гособвинитель предложила в порядке статьи 237 УПК РФ вернуть дело прокурору, а также изменить меру пресечения в отношении обвиняемого с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Адвокат потерпевших Сергей Дорожкин полностью поддержал данное ходатайство. Сам Никифоров и его адвокат, в свою очередь, оказались против такого резкого поворота в их деле. Тогда судья Валентин Полуянов объявил небольшой перерыв, чтобы принять на данный счет решение.

Через 15 минут он зачитал его. В итоге суд согласился с доводами гособвинения и потерпевших, вернув дело прокурору. Кроме того, на 2 месяца, до 25 апреля, под стражу был взят обвиняемый. Это произошло сразу после оглашения документа. Тотчас в зал судебного заседания вошли два пристава, которые позднее и конвоировали Никифорова. Тот, что интересно, пришел сегодня на заседание с огромной спортивной сумкой.

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…Из тех фактов, что обнародовал судья, стоит заострить внимание читателей на одной характерной детали. Оказалось, что осмотр места происшествия показал, что никакой стрельбы по деревьям Никифоров со своей спутницей не производил. Таким образом, роковой выстрел оказался единственным в тот вечер в лесу.

Добавим, по данным ИА "Амител" , в настоящее время в отдельном производстве находится уголовное дело в отношении Александра Никифорова по ст. 158 УК РФ (кража). Речь идет о личных вещах погибшей Натальи Лапшиной, включая сотовые телефоны и сумочку. Все пропавшее после гибели педагога имущество оценено ее родственниками в 16 600 рублей.

Кстати, несколько слов, наверное, стоит сказать и о следователе, который вел это дело на первом этапе. По данным Amic.ru, речь идет о Максиме Салосе, кстати, своими коллегами он характеризуется как профессионал высокого уровня, что, однако, не помешало ему допустить ряд серьезных просчетов, едва не стоивших верной квалификации в этом уголовном деле.

Думается, после всего произошедшего Следком не будет спешить с повторным вынесением обвинения и квалификацией содеянного. Вероятно, дело вновь поступит в суд ближе к лету. Кстати, в новом процессе сменится и председательствующий. По существующему правилу, судья Валентин Полуянов больше не будет рассматривать "дело Никифорова".

Напомним, по версии подсудимого, с которым Наталья Лапшина ранее познакомилась в интернете, во время прогулки по лесу молодые люди стреляли по деревьям. В один из моментов женщина, которая находилась на небольшой возвышенности, поскользнулась и оказалась на линии выстрела, когда Никифоров целился по деревьям из пистолета ТТ. Пуля была выпущена с расстояния не более чем 1,5-2 м.

В результате Наталья Лапшина получила огнестрельное проникающее ранение груди с повреждением правового легкого, от которого скончалась на месте. Никифоров покинул место преступления, взяв личные вещи Лапшиной — сумочку, телефоны, банковские карты. На другой день он вернулся и забросал тело ветками.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

27.02.2018 08:37
гость

ну наконец-то взялись за это дело, а то цирк устроили

0  0
27.02.2018 09:29
Я

До 18 марта еще и не за такие дела возьмутся!

0  0
27.02.2018 09:50
- гость -

«Вероятно» - какой Интересный смысл придаёт статье )))

0  0
27.02.2018 10:09
- гость -

у стрелка с блатом что-то пошло не так....

0  0
27.02.2018 10:43
Гость

Просто кто то "СВЕРХУ" обратил наконец внимание на шум вокруг этого. Я тоже думаю, что в свете предвыборных веяний на всех фронтах (скажем так) след. кому и юстиции сделали серьезное замечание... Не видеть очевидных вещей и очевидный умысел трактовать, как неосторожность ...

0  0
27.02.2018 11:07
- гость -

А что все-таки насчет незаконного приобретения и хранения оружия? Ну не верю я, что в провинциальном городишке пестик с комплектом боевых патронов можно просто так на улице найти!

0  0
27.02.2018 12:49
Чемров

27.02.2018 11:07
- гость -
На сколько я понял, оружие по настоянию адвоката, он выдал сам. А добровольная сдача оружия, освобождает от уголовной ответственности.

0  0
27.02.2018 13:10
Чемрову

А до "выдачи" глаголил, что в Барнаулку выбросил.... И только потом поехали к маме домой и "добровольно" типа выдал.

0  0
27.02.2018 13:35
- гость -

Мда. .сразу нельзя было ? Только после шумихи зашевелились. Представляю , каков процент закрытых дел именно из-за нежелания работать

0  0
27.02.2018 14:12
- гость -

Об умысле говорит ещё и то что он заранее успел узнать пароль к банковским картам убитой им Лапшиной. Видимо знал сумму денег.

0  0
27.02.2018 14:47
- гость -

27.02.2018 14:12
- гость -

не надо заранее узнавать пароль, у него был её телефон, к которому скорее всего и был подключен мобильный банк, а вот был ли пароль от самого телефона, скорее всего пароля на телефоне не было ...

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