Актриса Лия Ахеджакова в беседе с РЕН ТВ опровергла приписываемые ей слова об отвращении к российским хоккеистам, обыгравшим сборную Германии в финале олимпийского турнира в Пхёнчхане, сообщает "Лента.ру".
По словам артистки, она вообще ничего не знает о хоккее. "Я не понимаю ни в футболе, ни в хоккее. Я смотрю и получаю удовольствие, только когда пары на льду, когда танцы на льду, когда одиночное катание. Восхищаюсь даже, если у них нет медалей, я все равно думаю, что это такая красота и восторг", — сказала Ахеджакова.
Она сообщила, что фейковое интервью широко распространилось благодаря тому, что его по какой-то причине разместил у себя в соцсетях ее давний друг. "Вася с ума сошел. В театре все ему написали, и он убрал этот пост. То ли он был в алкогольном опьянении... Обидел", — отметила 79-летняя актриса, посетовав на то, что недоброжелатели часто публикуют в сети выдуманные заявления от ее имени.
Фейковое интервью Ахеджаковой о российских хоккеистах появилось на различных форумах и пародийных ресурсах 25 февраля. Актрисе, в частности, приписали такую фразу: "У меня отвращение к этому, извините. И к этим вот, кто радуется, и кто там шайбу гоняет".
После этого пользователи, поверившие в эту выдумку, стали критиковать и оскорблять артистку.
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