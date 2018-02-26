Минтруд России намерен запустить общественное обсуждение законопроекта о повышении размера пособия по безработице и упрощению его получения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Законопроект позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице, ежегодно устанавливаемые правительством России. В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", — сообщили в министерстве.
Согласно заявлению Минтруда, законопроект также будет предусматривать изменение сроков выплаты пособий и упрощение признания граждан безработными.
Ранее председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью "Российской газете" отметила, что даже максимальный размер пособия составляет около 52% от установленного с 1 января 2018 года МРОТа и менее 47% от уровня прожиточного минимума. По ее мнению, "люди просто не видят смысла регистрироваться в службе занятости, собирать бумаги, чтобы получать пособия, на которые невозможно прожить". Она подчеркнула, что говорить об отмене пособия в отсутствие хорошей альтернативы преждевременно.
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