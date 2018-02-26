Сбежавший 25 лет назад из российской армии дезертир явился с повинной

Военные следователи через родственников уговорили явиться с повинной солдата, который сбежал со службы и прятался от наказания 25 лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета.
"К положительному результату привело общение следователя с родственниками военнослужащего войсковой части младшего сержанта Сергея Трофимова, скрывавшегося от органов предварительного следствия с 1992 года", — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что после подробного разъяснения родственникам последствия явки с повинной Трофимов добровольно прибыл в правоохранительные органы.
"Результатом работы в 2017 году стало снижение на 6,3% количества военнослужащих, разыскиваемых за уклонение от военной службы", — добавили в ГВСУ.
Статья 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы) предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.
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