Медведев заявил, что Чечня становится самодостаточным регионом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил, что республика становится самодостаточным регионом, сообщает РИА "Новости".
"Когда принимали первый раз бюджет, это было 9 млрд рублей и 76%-ная безработица. А сегодня уже 9%-ная безработица и 60-70 млрд рублей - бюджет. Мы заплатили в 2017 году уже в бюджет Российской Федерации 11 млрд рублей налогов. Это уже говорит о многом... Чувствуется, что мы занимаемся делами, до сих пор чувствуем вашу поддержку", — отметил Кадыров.
Медведев выразил согласие с высказыванием Кадырова: "Изменения существенные. Вы цифры привели. Но самое главное, что удалось создать большое количество рабочих мест и республика становится самодостаточной — сама производит самую разную продукцию и услуги оказывает. Это залог развития и процветания республики на будущее".
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