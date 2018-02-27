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Карлова vs Землюков: как опорный вуз снова познал горечь поражения в суде

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Суд отменил дисциплинарное взыскание в виде выговора, а значит премий и стимулирующих выплат профессор Сорокин был лишен законно

Фото: doc22.ru

Вот и подошел к концу очередной судебный процесс представителей опального деканата юрфака АлтГУ против университета. На этот раз за справедливостью к Фемиде обратилась де-юре действующий декан ЮФ Наталья Карлова. Хотя де-факто рычаги управления на факультете уже давно находятся совсем в других руках.

Карлова требовала отменить дисциплинарное взыскание в виде выговора. Речь шла о том, что декан якобы незаконно лишила профессора Виталия Сорокина премии и части стимулирующих выплат. Казалось бы, что обе стороны ранее полностью выговорились за предыдущие заседания, в сумме продолжавшиеся около 6 часов (свидетельство этой подзатянувшейся саги – два больших репортажа, вышедших на Amic.ru). Но нет: и в этот раз, 26 февраля, на то, чтобы склонить суд в свою сторону, юристы с каждой из сторон потратили почти 2,5 часа. Решение, правда, не заставило себя долго ждать – оно было вынесено в течение 15-20 минут.

Особенно красноречием и словоохотливостью вчера грешили, как не трудно догадаться, представители вуза. К слову, к прессе на этот раз они были настроены подозрительно дружелюбно, часто подчеркивая, как много представителей СМИ пришло на итоговое заседание. Выставить за дверь пишущую братию на этот раз никто даже не пытался.

Итак, что же нового услышала судья Железнодорожного райсуда Оксана Яковченко во время этого 150-минутного марафона? Постараемся быть краткими. Во-первых, оказывается, не только г-н Сорокин на юрфаке не выполнял учебную нагрузку в полном объеме. Но других рублем, да еще и "задним числом", за это якобы не наказывали. Во-вторых, Наталью Карлову родной вуз очень ценит как педагога и научного сотрудника, но не как управленца-менеджера. В качестве декана, по версии АлтГУ, она так и не справилась должным образом со своими обязанностями.

В-третьих, что позволено Юпитеру – не позволено быку. "Просчет, который допустила бы по отношению к своему работнику, скажем, декан биофака, еще можно принять из-за незнания законов последней, но вот для юрфака это нонсенс. Ко всему, Карлова еще и работает на кафедре трудового, экологического права и гражданского процесса", — приводили все новые доводы в поддержку собственной правоты трио Назаров-Трушников-Кузьменко.

В ответ на реплику Виталия Сорокина ("Она продолжает выживать меня с факультета"), чье заявление вчера охотно цитировали ответчики, представитель Натальи Карловой Анастасия Беребердина заметила, что дискриминацией на ЮФ и не пахнет. "Сорокин всегда получал в 2-3 раза больше, чем иные преподаватели на факультете. Более того, зарплата декана юрфака была ниже зарплаты Сорокина", - раскрыла суду "денежную иерархию" г-жа Беребердина. Между прочим, когда спор опять зашел про критерии премирования и пресловутые технические инновации на ЮФ, то со стороны представителей университета прозвучало ни много ни мало то, что одним из критериев для выплат премий являются "обычаи делового оборота".

Ну, и напоследок несколько вчерашних пассажей от адвоката, работавшего на стороне АлтГУ, Людмилы Кузьменко: "Такая дискриминация в области труда, как в рассматриваемом нами случае против профессора Сорокина, этого не было даже в тяжелые 1990-е годы, это беспредел. И учтите, тут вам не какой-нибудь завод, а Сорокин – не мастер цеха. Я могла бы дать характеристику профессору, но не стану этого делать..."

На этих словах люди, хоть немного знакомые с биографией  Виталия Викторовича, наверняка улыбнутся, вспомнив о его проблемах с законом и обвинительный вердикт суда в 2015 году.

А адвокат тем временем попробовала чуть смягчить углы в отношении Карловой: "Она очень уважаемый человек, ну, так случилось, не подумала, наверное". Но тут же рекрутированный вузом юрист вспомнила про Сорокина: "Это работник квалифицированного труда, а что может быть тяжелее для него, чем урезанная зарплата, когда вуз — его единственное место дохода. Вы поставьте себя на его место. Что бы вы почувствовали и как среагировали в такой ситуации?" Правда, тут же г-жа Кузьменко немного оговорилась, имея в виду, что к нуждающимся слоям населения либо работающим за МРОТ г-н Сорокин явно не относился: "Да, может быть, для него это было и не так чувствительно, но все же", — напомнила о социальной справедливости и равенстве всех перед законом адвокат.

...Двусмысленный комплимент Наталье Карловой напоследок отпустил и Александр Трушников, заметивший, что высококлассный специалист в области экологического права должен знать закон просто великолепно, здесь же налицо промашка с трудовым законодательством в ситуации с профессором Сорокиным.

Тем не менее все вышесказанное в исполнении представителей АлтГУ, как видно, не впечатлило судью Яковченко, которая в итоге заняла позицию истца по данному делу. В завершение скажем, что ректору Сергею Землюкову в этот раз, пожалуй, не стоит строго спрашивать со своих подчиненных – в отличие от "дела Еременко", его работники, кажется, сделали все, что могли, и даже чуть больше. Но, как оказалось, АлтГУ не спасла даже помощь профессионального адвоката Кузьменко.

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Любопытно, что после заседания в суд прибыла сама Наталья Карлова, которая ответила на несколько вопросов корреспондента Amic.ru. Она заявила, что удовлетворена принятым решением: "Я изначально понимала, что выговор является необоснованным, пыталась донести это до руководства, но не была услышана. Суд подтвердил мою уверенность. С октября по ноябрь, два месяца, я ждала, что выговор будет снят, но этого не произошло, после чего я и подала в суд".

Пока декан все еще находится на больничном, но вскоре намерена вернуться на факультет. Несмотря на непростые отношения в коллективе на фоне двух громких судебных процессов, декан ЮФ заявила, что личную неприязнь она готова оставить за "порогом" и продолжить все так, как будто со стороны ряда ее коллег ничего не было. При этом Наталья Карлова призвала ППС не бояться мнимых "репрессий" с ее стороны: "Как только мне станет лучше, я буду разговаривать с руководителем университета. Мы с этими людьми проработали много лет, я надеюсь, что сможем работать и дальше".

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

27.02.2018 09:11
- гость -

агу - позорище

0  0
27.02.2018 09:19
- гость -

одним из критериев для выплат премий являются "обычаи делового оборота".

а это как? по привычке платят что ли?

0  0
27.02.2018 09:26
для 09-19

"кто лизнул - тому и платят"

0  0
27.02.2018 09:35
- гость -


27.02.2018 09:26
для 09-19

спасибо.

0  0
27.02.2018 09:36
- гость -

правосудие такое правосудие

0  0
27.02.2018 10:15
препод

Не закон а "обычай делового оборота" - теперь понятно как ректор и Ко объяснит самые низкие зарплаты своим овцам.

0  0
27.02.2018 10:29
- гость -

позорище юрфаку агу

0  0
27.02.2018 11:28
Геноцид Эклеров

27.02.2018 10:29
- гость -

позорище не ЮФ АлтГУ, а непосредственно ректору Землюкову, подписавшему выговор, и его аппарату, подготовившему этот выговор.

0  0
27.02.2018 11:38
гость

деньги в универе крутятся немыслимые. Низы получают копейки, преподаватели без степени получают меньше техничек, а ведут запредельную нагрузку. Деканы барствуют, заодно прикормленные ими завкафедрами. Попридумали кейсы, стимулирующие и прочее, причем по ним за чих платят кому надо, а неугодным препоны ставят. Наука сейчас между делом, главное, деньги. Менять. менять надо каждые 4 года. Вот тогда не будет всего этого безобразия. А юрфак -молодцы! Расшевелили этот .... На других факультетах
бывает и хуже, но помалкивают, боятся, куда против власти...

0  0
27.02.2018 11:40
- гость -

Наука сейчас между делом, главное, деньги.

А какая в настоящее время может быть наука на ЮФ? Придумывают новое определение "предварительного сговора"?

0  0
27.02.2018 11:48
Геноцид Эклеров

27.02.2018 11:38
гость
придумали не деканы, придумали в ректоратах.
чтобы удобнее было финансовыми рычагами рулить.
факультеты и их деканы - заложники ситуации.

0  0
27.02.2018 12:21
гость 11:40

Какая наука на ЮФ? да полно неурегулированных вопросов и каждый день их появляется все больше. Например, сфера интернета и все сопутствующего с ним слабо урегулирована. Далее новые веяния в виде электронных денег (криптовалюты) и т.д. и т.п.

0  0
27.02.2018 12:30
- гость -

простите , но закрома на фото больше чем та часть что за знания отвечает, а он точно профессор?

0  0
27.02.2018 12:51
- гость -

27.02.2018 12:30
- гость -
простите , но закрома на фото больше чем та часть что за знания отвечает, а он точно профессор?

Ну это вот уже некрасиво. У Карловой тоже так на фото, и у многих людей. Не у всех лица треугольные к низу.

0  0
27.02.2018 13:08
- гость -

27.02.2018 12:51
- гость -
я уже извинился за черный юмор.

0  0
27.02.2018 15:12
Гость-неюрист

Суд признал правоту декана. Ранее Сорокину были компенсированы недополученные суммы. Значит, премии профессору были выплачены незаконно? И он должен все вернуть в кассу
университета? Это так? Юристы ЮФ, разъясните, ПЖСТ!

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