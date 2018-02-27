Ученые из Университета Шеффилда выяснили, что вечно недовольные и страдающие тяжелыми депрессиями люди гораздо успешнее оптимистично настроенных сверстников. При этом так называемый оборонительный пессимизм позволяет ограждать психику от внешних раздражителей и помогает концентрироваться на работе, сообщает LIFE.
Пессимисты, по данным ученых, склонны к более прагматичным решениям, основанным на оценке текущих возможностей и состояния окружающего мира, в то время как оптимисты выдают желаемое за действительное. Низкие ожидания относительно любых задач у таких людей позволяют значительно реже разочаровываться и испытывать эмоциональные потрясения.
При этом каждая неудача для пессимиста остаётся в рамках обычного жизненного опыта, который можно исправить или прожить заново, используя другой план действий. Негатив, который пессимисты "дарят" не только себе, но и окружающим, позволяет им быть более продуктивными и выполнять больший объем умственной работы.
Пониженный уровень стресса у пессимистов также может влиять на состояние здоровья — меньшее количество пережитых разочарований позволяет снизить общий уровень воспаления организма, а также "отсеять" некоторые тяжёлые заболевания, в том числе и поражения сердечно-сосудистой системы и мозга.
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