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Найдены гусеницы, владеющие комплексом приемов самообороны против хищников

, ИА "Амител"
Скрипит, бьет, кусает и даже использует рвотные массы

Фото: кадр из видео

Многим может показаться, что мягкотелые гусеницы являются легкой добычей для проголодавшегося хищника. Но, как оказалось, один вид гусениц без боя сдаваться не намерен, сообщают "Вести" со ссылкой на издание Biological Journal of the Linnean Society

Полностью развившиеся гусеницы вида Langia zenzeroides используют целый комплекс приемов самообороны, состоящий из скрипов, ударов и даже рвотной массы, чтобы как следует защитить себя от нападающих на них хищников.

Личинки L. zenzeroides достаточно агрессивно реагируют, стоит различным хищникам (тем же птицам) позариться на них и клюнуть их. Но ученые не понимали, будут ли личинки так же реагировать на других хищников. Более того, исследователи задались вопросом, могли ли позвоночные существа сыграть свою роль в эволюции защиты гусениц.

Специалисты решили провести эксперимент, в рамках которого личинки сталкивались бы лицом к лицу со своими врагами: насекомыми, поедающими гусениц. На эту роль прекрасно подошли взрослые жужелицы рода Calosoma, поедающие в дикой природе различные виды гусениц. Такие насекомые отличаются еще и тем, что съедают жертв, превосходящих по размеру их самих.

Как только действие началось и жук приблизился к гусенице, "жертва" тут же напала на желающее поживиться насекомое и отталкивала его. Жук попытался укусить гусеницу, но она снова дала отпор, применив дополнительные защитные приемы.

Во-первых, она скрипела, что, по словам ученых, пугает хищников. Во-вторых, гусеницу вырвало прямо на жука - возможно, такой прием используется в качестве химической защиты.

Но самым драматичным моментом оказалось следующее: две гусеницы схватили жука, а затем отбросили его прочь. Одна гусеница даже успела откусить правую заднюю конечность нападавшего.

Все эти защитные приемы помогли гусеницам избежать участи обеда: ни один из жуков (всего их было 25) не прошел испытание и не смог убить жертву.

Результаты исследования необычной гусеницы, которая не даст себя в обиду, представлены в издании Biological Journal of the Linnean Society.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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