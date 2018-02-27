Помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, Россия провела испытания крылатой ракеты, которая нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА "Новости".
По его словам, крылатую ракету наземного базирования SSC-8, которой в России присвоен индекс 9M729, якобы разработали и развернули "в нарушение ДРСМД". "Москва продолжает подрывать Договор по открытому небу и Договор об обычных вооружениях в Европе", — сказал Трахтенберг.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдвинул против России аналогичное обвинение. Представители МИД, в свою очередь, указали на то, что "в НАТО не спешат давать оценку очевидной неготовности США привести собственные военные программы в соответствие с обязательствами по ДРСМД".
Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.
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Эти Трахтенберги всегда горазды анекдоты всякие рассказывать!