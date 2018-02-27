В Госдуму внесли законопроект, согласно которому россияне должны будут содействовать в решении задач в области гражданской обороны не только органам государственной власти и организациям, но и органам местного самоуправления. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Как отмечается в пояснительной записке, статьей 10 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне" определены права и обязанности граждан России в области гражданской обороны.
"Согласно абзацу четвертому указанной статьи граждане Российской Федерации оказывают содействие органам государственной власти и организациям в решении задач в области гражданской обороны", — говорится в документе.
Отмечается, что помимо органов государственной власти и организаций, полномочиями по решению задач в области гражданской обороны наделены также органы местного самоуправления.
"Граждане, оказывающие содействие в решении задач в области гражданской обороны органам государственной власти, не могут не оказывать такое же содействие органам местного самоуправления, наиболее приближенным к населению", — поясняют авторы инициативы.
Для устранения такого несоответствия предлагается дополнить закон "О гражданской обороне" соответствующим положением.
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