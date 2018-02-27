Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что выбор Центризбиркома времени в 8 утра для проведения теледебатов обусловлен тем, что этот временной интервал является прайм-таймом, сообщает РИА "Новости".
"Некоторые представители кандидатов говорят, что 8 утра — это не прайм-тайм. Это прайм-тайм считается", — сказала Памфилова на заседании комиссии 26 февраля.
Секретарь комиссии Майя Гришина обратила внимание, что сериальное время прайм-тайма не означает, что в это же время та же целевая аудитория будет смотреть политические программы.
"У нас по практике выработался политический прайм, как утренний, так и вечерний прайм", — подчеркнула Гришина.
Ранее из разъяснений Центризбиркома стало известно, что дебаты в телерадиоэфире между кандидатами в президенты начнутся в понедельник, 26 февраля, и будут проходить в утренний и вечерний прайм-тайм.
Комментарии
Если логически мыслить в 8-00 большинство Граждан (которые являются активными избирателями) на работе,на учебе и там работают и учатся , а не смотрят телевизор!И не смогут получить полноценную информацию о предвыборных программах кандидатов!
27.02.2018 09:22
689
Если продолжать логически мыслить, то все указанные вами категории лиц вечером дома. В вечерний прайм тайм они сполна могут насладиться предвыборными дебатами.
Насладиться записью и ножницами?
27.02.2018 09:52
- гость -
Какие еще версии вам подсказывает ваша буйная фантазия? ))))))))))))))
Все кандидаты будут в дебатах участвовать?!