Фото: mip.gov.ua
Глава украинского министерства информационной политики Юрий Стець упал в обморок на форуме в Киеве. Об этом пишет РИА "Новости".
В начале своей короткой речи чиновник пообещал быть максимально "откровенным и искренним" и минимально "дипломатичным". После этого он обратился к евродепутату Ребекке Хармс и американскому послу на Украине Мари Йованович.
"Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант", — напомнил Стець, начиная задыхаться. "Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие", — заявил он и покинул трибуну. Министр не успел дойти до кулис и упал.
Ведущая мероприятия извинилась перед собравшимися за инцидент, отметив, что министр болен. Также она попросила "понять этот момент".
Агентство напоминает, что в сентябре 2017 года суд приговорил замглавы "Меджлиса крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Чийгоза к восьми годам тюрьмы за организацию беспорядков. Позднее глава российского государства Владимир Путин помиловал его по просьбе муфтия крымских мусульман.
Комментарии
..и упал, отравившись собственным ядом. Занавес.
Ведущая мероприятия извинилась перед собравшимися за инцидент, отметив, что министр болен.
На всю голову.
Мгновенная карма))
Это такой вид удовлетворения се...х потребностей.... Упоминание России повышает тестостерон в крови, и как результат - оргазм с блокировкой сосудов головного мозга!
один галстуком давится, другой в обморок падает...
ничтожества...
Вот все про украинцев говорят, что они зомбированные, начинают гнать на Россию чур чего! А сами-то ??? На свои комментарии посмотрите! Ничем не отличаетесь от них!
27.02.2018 12:22
Андраник Карленович
Хто нэ скачэт, тот москаль?
27.02.2018 12:22
Андраник Карленович
уважаемый, а вам что , плохо от того что народ беззлобно на амике резвится?
Да просто тошно , когда вы украинцев поливаете что есть мочи, типа они там без мозгов, а сами тут же тож самое что про украину, что про америку!