Фото: ngs.ru
Заторы в семь баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края во вторник, 27 февраля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте, где пробка растянулась от кольцевого перекрестка до проезда Фурманова, а также на проспекте Ленина, где затор наблюдается от пересечения с улицей Северо-Западной до площади Октября. На данных участках автомобили двигаются со скоростью не более 5-7 километров в час.
Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках улицы Малахова (в районе пересечения с улицами Петра Сухова, Антона Петрова и Власихинской), на участках улиц Попова, Георгиева и Советской Армии, на перекрестке улиц Воровского — Сизова, в районе площади Победы и на улице Кутузова.
Добавим, что на карте все еще присутствует знак "Перекрытие движения" в районе Канатного проезда.
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