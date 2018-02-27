Фото: ptzgovorit.ru
Прокуратура Новоалтайска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, имевшего ранее судимость, которого обвиняют в хищении денег. Часть из похищенных средств он потратил на покупку цветов для экс-супруги, пишет пресс-служба регионального ведомства.
Уточняется, что инцидент произошел в октябре минувшего года. По данным следствия, мужчина украл более 30 тысяч рублей, из которых 11 тысяч он потратил на приобретение цветов для бывшей жены.
"Романтика" обвиняют в тайном хищении чужого имущества, которое было совершено с причинением значительного ущерба гражданину. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
Украл, выпил, в тюрьму...
Романтика!
Воровать можно только в государстве и в крупном обьеме .тогда не придется сидеть