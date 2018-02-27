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Глава американского Минфина Стивен Мнучин сообщил, что новые санкции против РФ введут в течение 30 дней. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на агентство "Блумберг".
"Вы можете ожидать, что (новые) санкции будут в ближайшие 30 дней. Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые", — цитирует в Twitter слова Мнучина корреспондент агентства.
Сейчас в отношении РФ в Штатах введен целый ряд ограничений из-за ситуации в Крыму, в Донбассе и из-за якобы "российского вмешательства" в выборы.
Ранее представитель Госдепа США Хезер Науэрт сообщила, что департамент может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, которые попали в так называемый "список Мюллера" по обвинению во вмешательстве в выборы два года назад.
Агентство напоминает, что в конгрессе Соединенных Штатов идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы американского лидера, на которых одержал победу республиканец Дональд Трамп. Аналогичное расследование проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В СМИ США регулярно появляются сообщения о контактах членов предвыборного штаба Трампа с чиновниками и бизнесменами из РФ. В Москве подобные обвинения неоднократно опровергали, называя их "абсолютно голословными".
Комментарии
Давно пора господ из "кремлёвского списка" за причинное место взять! Санкции однозначно пророссийские, как бы там их СМИ не называли.
Санкции России только на пользу!
а шошо, "кремлёвский список" уже того? в клочья?