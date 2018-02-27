Глава Республики Алтай Александр Бердников написал на своей странице в Facebook про победу российской сборной по хоккею на Олимпиаде-2018. Он очень рад победе нашей команды, тем более что 2018 год в регионе объявлен Годом хоккея. Кроме того, по его словам, после такой игры в регионе "многие мальчишки решат записаться в хоккейные секции, чтобы продолжить дело наших спортсменов".
"Думаю, пока продолжался финальный матч, мало кто из россиян мог сохранять спокойствие. Наши болельщики – на трибунах и у экранов телевизоров – оказали ребятам мощную поддержку и зарядили их позитивом. После вручения медалей под звуки олимпийского гимна и спортсмены, и зрители пели гимн Российской Федерации. Считаю, что это проявление настоящего патриотизма и любви к своей стране.
У нас в Республике Алтай 2018 год объявлен Годом хоккея. Уверен, после сегодняшней игры многие мальчишки решат записаться в хоккейные секции, чтобы продолжить дело наших спортсменов и в будущем достойно сменить тех, кто сегодня в такой тяжелой борьбе завоевал для нашей страны олимпийское золото", — написал Александр Бердников.
25 февраля наша команда выиграла в финале Олимпиады по хоккею у немцев со счетом 4-3. Эта победа стала первой за 26 лет на зимних Играх для нашей страны.
Комментарии
Рад что наши победили)) смотрел сам эту игру)) ваши молодцы!!))
Наша сборная самая лучшая!