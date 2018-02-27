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Компания "Аэрофлот" увеличила допустимые габариты ручной клади. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сайт компании.
Новые правила увеличили размеры предметов, которые пассажирам можно бесплатно проносить на борт самолета, на пять сантиметров. Так, теперь можно провозить ручную кладь размерами не более 55 сантиметров в длину, 40 сантиметров в ширину и 25 сантиметров в высоту. Ранее допустимая высота составляла 20 сантиметров, отмечает агентство.
При этом вес ручной клади для бесплатного провоза не должен превышать десять килограммов. Для бизнес-класса ограничение по весу составляет 15 килограммов.
Агентство напоминает, что ужесточение правил перевозки личных вещей в самолетах "Аэрофлота" в феврале вызвало активную полемику.
В частности, список вещей сверх установленной нормы и без доплаты сократился втрое. Из него исчезли сотовые телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры, зонтики, папки для бумаг и печатные издания для чтения в полете. Все это должно уместиться в 10-15 килограммов и предложенные габариты либо в сверхнормативные рюкзак и дамскую сумочку.
В пресс-службе авиакомпании отметили, что спецсистему контроля провоза ручной клади ввели из-за участившихся жалоб пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне.
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