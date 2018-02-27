Календарная весна наступает уже на текущей неделе, а вот метеорологическая традиционно придет в Алтайский край позже. В последние дни февраля и первые дни марта в регионе будет неустойчивая погода с плюсовыми и минусовыми температурами до -27 градусов. О том, чего ждать от погоды на неделе, порталу Amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
А ждать на неделе 26 февраля — 4 марта нужно неустойчивой погоды с волнами тепла и холода.
В ближайшие сутки характер погоды существенно не изменится. В четверг, 1 марта, районы Алтайского края попадут под влияние южного циклона, который принесет волну тепла, а затем похолодание и неблагоприятные погодные условия: снег, временами сильный, в предгорьях мокрый снег, усиление ветра, местами метель и снежные заносы на дорогах.
Как уточнила Людмила Сырых, температура воздуха будет идти с обратным суточным ходом: ночью будет повышаться, днем - понижаться. На пике тепла температура воздуха по всему краю повысится до -1...-7 градусов, в предгорьях до +4 градусов тепла.
2 и 3 марта регион попадет под влияние гребня арктического антициклона, ночная температура опустится до -18...-27 градусов, днем в пределах -9...-14 градусов. К концу недели ожидается временами снег и усиление ветра до 15 метров в секунду. В воскресенье, 4 марта, погода будет более спокойной.
"Если календарная весна начинается 1 марта, то весна метеорологическая – только в конце третьей декады марта, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0 градусов. В Барнауле это обычно происходит 6 апреля", — добавила Сырых.
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