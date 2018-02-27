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Эксперты составили рейтинг машин сегмента В по индексу остаточной стоимости, который отражает то, насколько конкретная модель теряет в цене от изначальной стоимости, пишет РИА "Новости", ссылаясь на аналитическое агентство "Автостат".
Возглавил список автомобиль Hyundai Solaris, который после трех лет с момента покупки сохраняет свою стоимость от первоначальной цены на уровне 89,91%. Вторая строчка досталась хэтчбеку Renault Sandero, индекс остаточной стоимости которого равен 89,64%. Замыкает тройку лидеров лифтбек Skoda Rapid (89,33%).
Ранее эксперты провели аналогичное исследование среди машин среднего и премиального класса. Эксперты отметили, что меньше всего в цене теряют те машины, которые подорожали больше всего в течение последних трех лет.
Комментарии
Бред нищебродов .
Выехал из салона - 20 процентов
Меньше всего теряют б/у 3-5 леточки.
Купил такую, поездил годика 3-4, продал почти за те же деньги.
Пока я нищеброд с ипотекой, предпочитают б/ушечки из-под одного хозяина с прозрачной историей и сервисной книжкой на авто, где записаны все этапы обслуживания.
Как правило, состояние таких маших близко к новым, а цена на треть/вполовину меньше
Белая Карина, 2003 г.
ну не знаю, у меня марк только дорожает...