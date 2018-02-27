Были зафиксированы разведывательные полеты у российских границ американского самолета-разведчика EP-3 Aries и стратегического беспилотника RQ-4A Global Hawk. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса CivMilAir, который отслеживает перемещение военной авиации.
Разведчик с бортовым номером 157326 совершил многочасовой полет у побережья Крымского полуострова и Краснодарского края. Отмечается, что разведчик вылетел с авиабазы на острове Крит.
Разведывательный дрон вылетел с авиабазы на острове Сицилия. Он также был замечен у крымского и кубанского берегов.
Отмечается, что с начала 2018 года американские военные самолеты многократно были засечены у российских границ. Минобороны России уже призвало Америку отказаться от подобных полетов, однако Пентагон отказался принять такие меры.
Комментарии
почему не сбиваем?
10:47, нейтральная зона, вот и не сбиваем.
да пусть себе летают на здоровье. наши тоже летают когда хотят
нюхачи тестируют частоты нашего РЭБа чтобы деактивировать его
одного, двух схлопнули бы и остыли бы амеры
27.02.2018 11:53
- гость -
одного, двух схлопнули бы и остыли бы амеры
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Точно. После того, как пепел от схлопывальшиков остынет.
27.02.2018 12:07
- гость -
Хохол, нет?
я думаю да
Оскуднела земля окраины совсем , коль на этом сайте пасёшься ?
я местный!
27.02.2018 12:30
- гость -
27.02.2018 12:33
гостю 12:07
И что вас заставляет так думать? Считаете, что вас не любят только на Украине? Ошибаетесь.
27.02.2018 12:42
- гость -
а кто ты такой, чтобы кто то парился о чём ты там думаешь?
гуляй мимо, хохлолюб...
27.02.2018 12:42
- гость -
не надо нас любить, ваша любвь как удавка на шее...
с нами надо считаться и уважать наши интересы
27.02.2018 12:49
Русский
с нами надо считаться и уважать наши интересы
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Зачем?