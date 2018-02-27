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Алтайский край оказался в десятке регионов с наименьшей долговой нагрузкой по итогам 2017 года. Такие выводы следуют из исследования рейтингового агентства "РИА Рейтинг". По состоянию на 1 января 2018 года отношение госдолга региона к налоговым и неналоговым доходам бюджета составило 4,1%.
В рейтинге Алтайский край занял 6-е место с объемом госдолга на 1 января 2018 года в 2,01 миллиарда рублей. Отношение госдолга региона на 1 января 2017 года к налоговым и неналоговым доходам бюджета в 2016 году составило 4,4%. За 2017 год госдолг региона снизился на 8,5%.
Кроме того, Алтайский край вошел в девятку регионов, где государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов. В этот список, кроме нашего региона, вошли Сахалинская область, Севастополь, Тюменская область, Москва, Ленинградская область, Приморский край, Санкт-Петербург, а также Республика Крым.
Для составления рейтинга регионов РФ по уровню долговой нагрузки эксперты использовали данные Федерального казначейства и Минфина РФ о долговых обязательствах и доходах региональных бюджетов.
Отметим, что Республика Алтай оказалась на 30-м месте в рейтинге. Ее долговая нагрузка по итогам 2017 года составила 45,2%, а объем госдолга на 1 января 2018 года равнялся 1,51 миллиарда рублей. Количество регионов, где госдолг выше налоговых и неналоговых доходов бюджета, сократилось с восьми до семи. Это Мордовия, Хакасия, Костромская область, Карелия, Кабардино-Балкария, Орловская и Псковская области.
Суммарный объем государственного долга всех регионов по итогам прошлого года снизился на 1,6% и на 1 января 2018 года составил 2,315 триллиона рублей.
Отметим, что ранее Алтайский край по итогам 2017 года вошел в число регионов, находящихся в "зеленой зоне", где госдолг составляет менее 10% от собственных доходов регионального бюджета. Такой вывод сделал Минфин РФ.
Отметим, что в 2016 году во время пресс-конференции президент России Владимир Путин похвалил Алтайский край за взвешенную кредитную политику.
Комментарии
Наверное с нашими зарплатам их просто не одобряют. (верить в добросовестность и финансовую грамотность наших жителей я отказываюсь)
вранье....чистейшее
Мда, великий рейтинг !!