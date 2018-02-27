Фото: vk.com/barneos22
Серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на улице Попова в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что два автомобиля - Toyota Chaser и Toyota Corona Premio — столкнулись в районе остановки "Сухой лог". На опубликованных снимках видно, что автомобили получили серьезные повреждения передней части. Одну из машин от удара выбросило на трамвайные пути.
Согласно данным "Яндекс.Карты", на месте аварии образовалась серьезная пробка. Всех водителей просят искать пути объезда.
На место ДТП прибыли полицейские, присутствовала скорая, отметили очевидцы. Официальных комментариев, а также информации о пострадавших пока нет.
Комментарии
там же мост? обгон на мосту запрещен)
Там постоянно торопыги прут, вот один из них успел, жалко 2-го участника, пострадал ни за что.
Зато в Барнауле на 2 машины меньше стало, завтра по свободнее ехать будет
27.02.2018 10:36
- гость -
сфигали?
27.02.2018 11:10
- гость -
причём не просто 2 машины, а 2 старых ушатанных пруля
Ехала прям перед этой белой машиной, этот придурок летел прям на меня....прижималась, это просто жесть....Запчасти летели в меня.... Водитель той машины естественно был не вменяемый..... И вообще там надо что то делать, хоть и стоят знаки обгон запрещен . там всегда кто нибудь летит навстречу....
27.02.2018 11:12
- гость -
сфигали?
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считаете, что это не мост?
Полагаю что крупнокалиберный пулемет, автоматически срабатывающий на выезд на встречку при наличии сплошной осевой линии, очень быстро решит проблему. А если серьезно, то нужны запредельно жестокие по размерам штрафы за тяжкие нарушения ПДД, прежде чем швыряться в меня камнями, представьте себя на месте водителя(а если еще и дети в машине) автомобиля в которого этот водятел влетел.
нет там никакой сплошной линии и не было никогда
просто 3 полосы. средняя по правилам получается для обгона
хотя на мосту нельзя обгонять, все все равно ездят этим средним рядом
ГИБДД просто на это не обращает внимания
давно надо сделать нормальную дорогу с обеих сторон и не будет проблем
когда построют второю сторону?
средняя по правилам получается для обгона
а можно пункт ПДД?
а колея ещё с того года не растыяла!!!!!!!!!
вот нагуглил такое, например
9.3. На дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, обозначенные разметкой (за исключением разметки 1.9), из которых средняя используется для движения в обоих направлениях, разрешается выезжать на эту полосу только для обгона, объезда, поворота налево или разворота. Выезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного движения, запрещается.
Комментарии
Средняя полоса на трехполосных дорогах предназначена для кратковременного использования при движении в обоих направлениях (прямого и встречного).
Случаи, в которых такое использование разрешено:
обгон: это означает, что водитель имеет право занять среднюю полосу на время, необходимое для обгона, и по его завершении должен вернуться на правую полосу (см. Комментарий к разделу 11 Правил);
поворот налево и разворот: данные маневры на трехполосной дороге должны выполняться со средней полосы движения, при этом водитель не имеет преимущества перед водителями встречных транспортных средств;
объезд.
Имейте в виду, что:
выезжать на среднюю полосу разрешается только убедившись, что на ней на достаточном для маневра расстоянии отсутствуют встречные транспортные средства.
крайнюю левую (встречную) полосу использовать даже для кратковременного движения запрещается.
Примечание: на трехполосных дорогах со встречным движением с помощью знаков 5.8.4, 5.8.6-5.8.8, а также соответствующей разметки может быть организовано движение с попеременным использованием средней полосы для движения то в одном, то в другом направлениях. При такой организации движения водители, естественно, должны подчиняться требованиям знаков и разметки.
давно надо сделать нормальную дорогу с обеих сторон и не будет проблем
По бумагам её ещё в 2000-м году сдали.
От попова- власихинская до трактовой
очередной мятый утиль....ничего кредит выплатит. будет на самокате ездить.
Там постоянно бьются. Может уже власти обратят внимание на этот участок дороги!? Каждый день пробки , хуже чем в центре.... Хотя вторая половина дороги почти готова. Много лет там езжу , бывает пробка собирается только из-за того, что кто-нибудь припаркуется на обочине
27.02.2018 11:23
Гость
Ехала прям перед этой белой машиной, этот придурок летел прям на меня....прижималась, это просто жесть....Запчасти летели в меня.... Водитель той машины естественно был не вменяемый..
это как понять...ехали перед машиной, а она на вас))) водитель какой той машины неадекватен...Вам ребусы писать нужно))
27.02.2018 12:33
- гость -
Похоже, водитель, выбравшийся из разваленного им автомобиля, должен накинуться на его останки, пиная по ним с криком "куда ж тебя понесло, зараза!".
Давно надо лишать прав водителей, которые не могут ездить по тем дорогам, по которым они ездят. А пока радоваться, когда они отсеиваются сами, без ущерба для других - если не считать столбы и кюветы. Так что в убитых дорогах тоже есть резон.
27.02.2018 12:44
Сергей
вашему высочеству старые авто на дорогах оставляют "некомильфо"?
да. я из-за них на автобусе никуда не успеваю.
Не понимаю, там что разметкой указано две полосы???!
Вернее три полосы!
Разве там разметкой указано три полосы???? Вообще разметка есть???
Ну, что, Ирина Баенкова, хотели бы оказаться во встречной машине у водителя,"сдавшего"вождения по знакомству, или нашедшего, кому занести, или хочется, чтобы встречный был адекватный, самостоятельно сдавший на права?