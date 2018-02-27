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Новости

Жуткая авария: в Барнауле две легковушки столкнулись лоб в лоб

, ИА "Амител"
Автомобили получили серьезные повреждения

Фото: vk.com/barneos22

Серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на улице Попова в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что два автомобиля - Toyota Chaser и Toyota Corona Premio — столкнулись в районе остановки "Сухой лог". На опубликованных снимках видно, что автомобили получили серьезные повреждения передней части. Одну из машин от удара выбросило на трамвайные пути.

Согласно данным "Яндекс.Карты", на месте аварии образовалась серьезная пробка. Всех водителей просят искать пути объезда. 

На место ДТП прибыли полицейские, присутствовала скорая, отметили очевидцы. Официальных комментариев, а также информации о пострадавших пока нет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.02.2018 10:36
- гость -

там же мост? обгон на мосту запрещен)

0  0
27.02.2018 11:06
- гость -

Там постоянно торопыги прут, вот один из них успел, жалко 2-го участника, пострадал ни за что.

0  0
27.02.2018 11:10
- гость -

Зато в Барнауле на 2 машины меньше стало, завтра по свободнее ехать будет

0  0
27.02.2018 11:12
- гость -

27.02.2018 10:36
- гость -
сфигали?

0  0
27.02.2018 11:14
- гость -


27.02.2018 11:10
- гость -
причём не просто 2 машины, а 2 старых ушатанных пруля

0  0
27.02.2018 11:23
Гость

Ехала прям перед этой белой машиной, этот придурок летел прям на меня....прижималась, это просто жесть....Запчасти летели в меня.... Водитель той машины естественно был не вменяемый..... И вообще там надо что то делать, хоть и стоят знаки обгон запрещен . там всегда кто нибудь летит навстречу....

0  0
27.02.2018 11:45
- гость -

27.02.2018 11:12
- гость -
сфигали?
---
считаете, что это не мост?

0  0
27.02.2018 11:53
- гость -

Полагаю что крупнокалиберный пулемет, автоматически срабатывающий на выезд на встречку при наличии сплошной осевой линии, очень быстро решит проблему. А если серьезно, то нужны запредельно жестокие по размерам штрафы за тяжкие нарушения ПДД, прежде чем швыряться в меня камнями, представьте себя на месте водителя(а если еще и дети в машине) автомобиля в которого этот водятел влетел.

0  0
27.02.2018 11:57
- гость -

нет там никакой сплошной линии и не было никогда
просто 3 полосы. средняя по правилам получается для обгона
хотя на мосту нельзя обгонять, все все равно ездят этим средним рядом
ГИБДД просто на это не обращает внимания
давно надо сделать нормальную дорогу с обеих сторон и не будет проблем

0  0
27.02.2018 12:00
Ваня

когда построют второю сторону?

0  0
27.02.2018 12:02
- гость -

средняя по правилам получается для обгона

а можно пункт ПДД?

0  0
27.02.2018 12:10
гость

а колея ещё с того года не растыяла!!!!!!!!!

0  0
27.02.2018 12:17
- гость -

вот нагуглил такое, например
9.3. На дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, обозначенные разметкой (за исключением разметки 1.9), из которых средняя используется для движения в обоих направлениях, разрешается выезжать на эту полосу только для обгона, объезда, поворота налево или разворота. Выезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного движения, запрещается.

Комментарии
Средняя полоса на трехполосных дорогах предназначена для кратковременного использования при движении в обоих направлениях (прямого и встречного).

Случаи, в которых такое использование разрешено:

обгон: это означает, что водитель имеет право занять среднюю полосу на время, необходимое для обгона, и по его завершении должен вернуться на правую полосу (см. Комментарий к разделу 11 Правил);
поворот налево и разворот: данные маневры на трехполосной дороге должны выполняться со средней полосы движения, при этом водитель не имеет преимущества перед водителями встречных транспортных средств;
объезд.
Имейте в виду, что:

выезжать на среднюю полосу разрешается только убедившись, что на ней на достаточном для маневра расстоянии отсутствуют встречные транспортные средства.
крайнюю левую (встречную) полосу использовать даже для кратковременного движения запрещается.
Примечание: на трехполосных дорогах со встречным движением с помощью знаков 5.8.4, 5.8.6-5.8.8, а также соответствующей разметки может быть организовано движение с попеременным использованием средней полосы для движения то в одном, то в другом направлениях. При такой организации движения водители, естественно, должны подчиняться требованиям знаков и разметки.

0  0
27.02.2018 12:33
- гость -

давно надо сделать нормальную дорогу с обеих сторон и не будет проблем

По бумагам её ещё в 2000-м году сдали.
От попова- власихинская до трактовой

0  0
27.02.2018 12:44
Сергей

очередной мятый утиль....ничего кредит выплатит. будет на самокате ездить.

0  0
27.02.2018 12:57
Алексей

Там постоянно бьются. Может уже власти обратят внимание на этот участок дороги!? Каждый день пробки , хуже чем в центре.... Хотя вторая половина дороги почти готова. Много лет там езжу , бывает пробка собирается только из-за того, что кто-нибудь припаркуется на обочине

0  0
27.02.2018 13:21
- гость -

27.02.2018 11:23
Гость
Ехала прям перед этой белой машиной, этот придурок летел прям на меня....прижималась, это просто жесть....Запчасти летели в меня.... Водитель той машины естественно был не вменяемый..
это как понять...ехали перед машиной, а она на вас))) водитель какой той машины неадекватен...Вам ребусы писать нужно))

0  0
27.02.2018 13:34
Гость


27.02.2018 12:33
- гость -

Похоже, водитель, выбравшийся из разваленного им автомобиля, должен накинуться на его останки, пиная по ним с криком "куда ж тебя понесло, зараза!".
Давно надо лишать прав водителей, которые не могут ездить по тем дорогам, по которым они ездят. А пока радоваться, когда они отсеиваются сами, без ущерба для других - если не считать столбы и кюветы. Так что в убитых дорогах тоже есть резон.

0  0
27.02.2018 14:03
- гость -

27.02.2018 12:44
Сергей

вашему высочеству старые авто на дорогах оставляют "некомильфо"?

0  0
27.02.2018 14:06
Сергей

да. я из-за них на автобусе никуда не успеваю.

0  0
27.02.2018 14:11
гость

Не понимаю, там что разметкой указано две полосы???!

0  0
27.02.2018 14:13
Гость

Вернее три полосы!

0  0
27.02.2018 14:25
Гость

Разве там разметкой указано три полосы???? Вообще разметка есть???

0  0
27.02.2018 15:15
Александр

Ну, что, Ирина Баенкова, хотели бы оказаться во встречной машине у водителя,"сдавшего"вождения по знакомству, или нашедшего, кому занести, или хочется, чтобы встречный был адекватный, самостоятельно сдавший на права?

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