Сигареты за 16 тысяч рублей: жительница Алтая попала в лапы мошенника

25-летняя жительница Каменского района перевела 16 тысяч рублей неизвестным людям. Она хотела купить сигареты по объявлению в интернете. Подробности сообщает пресс-служба главка МВД по Алтайскому краю.
"Женщина нашла в сети Интернет объявление о продаже сигарет, позвонила по указанному номеру телефона. На другом конце провода ей сообщили номер карты, куда необходимо перевести денежные средства за товар. После того, как потерпевшая перечислила деньги, номер абонента, зарегистрированного в Московской области, перестал отвечать", — рассказали в полиции.
Товар она не получила, что и стало поводом для обращения в полицию.
Сейчас неизвестных разыскивают, чтобы привлечь к уголовному делу по статье "Мошенничество" (часть 2 статьи 159). Если нарушителя или нарушителей найдут, то им грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Сотрудники полиции призывают жителей Алтайского края быть внимательными и не доверять неизвестным свои деньги.
Комментарии
ну, как покурила?
"Забычковала" до лучших времен скорей всего