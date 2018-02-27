Фото: правительство Алтайского край
Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" в рамках проекта "Национальный рейтинг" опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов России. Хронологические рамки рейтинга охватывают январь и февраль.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин занял 22-е место, войдя в группу лидеров. Среди всех глав субъектов Сибирского федерального округа глава региона занял первое место. Отметим, что одни из последних мест заняли Александр Бердников, Виктор Зимин из Хакасии и Аман Тулеев из Кемерово.
Составители рейтинга отметили, что получить высокое место губернатору помогли морозы, которые регион пережил без серьезных аварий. Впрочем, об инциденте в селе Кусак ничего не говорится. Также эксперты отмечают, что Алтайский край продолжает жить без больших долгов и получит в этом году 500 миллионов на строительство детских садов.
"Подавляющим большинством голосов депутатов Заксобрания был одобрен его доклад о результатах работы в прошлом году. Основной вывод доклада, богато иллюстрированного данными статистики, заключался в том, что показатели Алтайского края были в 2017 году лучше, чем общероссийские, а дальнейшая работа властей всех уровней должна направляться на повышение уровня жизни населения", — сообщают исследователи.
При этом эксперты отмечают, что региону будет крайне сложно выполнить грядущее увеличение МРОТ до прожиточного минимума самостоятельно. В противном случае, по мнению некоторых экспертов, местным властям придётся брать кредиты и увеличивать задолженность.
"При этом Александр Карлин подчёркивает необходимость безусловного выполнения принятых федеральными законодателями решений. В частности, губернатор гарантировал, что постановление Конституционного суда, касающееся доплаты бюджетникам за районный коэффициент, будет в Алтайском крае воплощено в жизнь. Только это потребует дополнительно изыскать около 600 млн рублей. Определённый резонанс среди экспертов имел митинг в Рубцовске, собранный под лозунгами борьбы против повышения коммунальных платежей. Наибольший интерес представляет информация, что данная акция была инспирирована представителями новосибирских бизнес-структур, потерявших контроль над теплоэнергетическим комплексом третьего по размерам города Алтайского края", — добавляют эксперты.
Первое место в рейтинге занял Владимир Якушев из Тюменской области. За ним следуют Дмитрий Кобылкин из Ямало-Ненецкого АО, Алексей Дюмин из Тульской области.
Комментарии
я что то от результатов разных рейтингов последнее время офигиваю, такое ощущение, что они составляются в параллельной вселенной
если у нас губернатор лучший, что же мы в такой .. живем
Призрачный рейтинг, откуда, что берется, непонятно!
Карлин действительно в последнее время удивляет своей заботой о крае. Достойный человек.
Очень заслуженно!
Макс,выпей микстуру жаропонижающую))))
Да вы других губернаторов не видели!!! Наш самый лучший!!!
Вы на улице по сторонам посмотрите, каждая вторая машина не 200-ка так гелик, зажрались товарищи. У меня в 3-х подъездном доме 5 крузаков 200-х, 2 таурега, 1 Х5-й, 3 лексуса и 1 рендж ровер, а всякие камри, бэхи и теаны я вообще не считаю.
Хорошо живём! И это всё благодаря нашему губернатору
хуже тулеева не бывает, всё развалил
Очень здорово, что Карлин попал в список лидеров))
Что от его попадания здОрового?
Вчера написал гимн в честь нашего, да что уж там, лучшего в мире Губернатора! Припев начинается так:: "Под Вашим мудрым руководством наш край несказанно расцвел..." Дашам Сибирячкам, Еленам и всем прочим должно понравиться)) Так славно получилось, что сам вчерась даже плакал от щастия))) Только напишите, куда принести ноты и текст?
"Карлин действительно в последнее время удивляет своей заботой о крае. Достойный человек." (с)
Он нас уже 13-й год удивляет своей заботой. Даже изумляет!!!
27.02.2018 11:51
- гость -
да ты мой сказочник))))
это где-ж такие дома с таким социальным составом собственников стоят в Барнео?
если только пара домов на Соц проспекте)
Добрый день, уважаемые коллеги. Я как понимаю все дело в критериях отбора. То есть смотря по какой шкале судить. Но это все в итоге получается не более чем самый обыкновенный обман, только грамотно преподнесенный.
"У меня в 3-х подъездном доме 5 крузаков 200-х, 2 таурега, 1 Х5-й, 3 лексуса и 1 рендж ровер, а всякие камри, бэхи и теаны я вообще не считаю."
-------
Что за дом? Что за люди живут в хате за 2 ляма, и ездят в машине за 5 лямов? Или вы на "рублёвке" живёте всё же?
Сейчас у каждого есть сотовый телефон. Спасибо господину Карлину. И машина в каждой семье, пусть и не 200 крузак, но вятка-автомат есть
Сколько же денег стоило это место в рейтинге? Составляйте не составляйте рейтинг, голосование покажет цену этого рейтинга.
Мест всего 25-ть в рейтинге! Поэтому все нормально!