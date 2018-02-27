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Новости

Александр Карлин занял первое место в рейтинге среди губернаторов Сибири

, ИА "Амител"
Губернатор Алтайского края занял 22-е место в "Национальном рейтинге"

Фото: правительство Алтайского край 

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" в рамках проекта "Национальный рейтинг" опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов России. Хронологические рамки рейтинга охватывают январь и февраль. 

Губернатор Алтайского края Александр Карлин занял 22-е место, войдя в группу лидеров. Среди всех глав субъектов Сибирского федерального округа глава региона занял первое место. Отметим, что одни из последних мест заняли Александр Бердников, Виктор Зимин из Хакасии и Аман Тулеев из  Кемерово.

Составители рейтинга отметили, что получить высокое место губернатору помогли морозы, которые регион пережил без серьезных аварий. Впрочем, об инциденте в селе Кусак ничего не говорится. Также эксперты отмечают, что Алтайский край продолжает жить без больших долгов и получит в этом году 500 миллионов на строительство детских садов.

"Подавляющим большинством голосов депутатов Заксобрания был одобрен его доклад о результатах работы в прошлом году. Основной вывод доклада, богато иллюстрированного данными статистики, заключался в том, что показатели Алтайского края были в 2017 году лучше, чем общероссийские, а дальнейшая работа властей всех уровней должна направляться на повышение уровня жизни населения", — сообщают исследователи.

При этом эксперты отмечают, что региону будет крайне сложно выполнить грядущее увеличение МРОТ до прожиточного минимума самостоятельно. В противном случае, по мнению некоторых экспертов, местным властям придётся брать кредиты и увеличивать задолженность. 

"При этом Александр Карлин подчёркивает необходимость безусловного выполнения принятых федеральными законодателями решений. В частности, губернатор гарантировал, что постановление Конституционного суда, касающееся доплаты бюджетникам за районный коэффициент, будет в Алтайском крае воплощено в жизнь. Только это потребует дополнительно изыскать около 600 млн рублей. Определённый резонанс среди экспертов имел митинг в Рубцовске, собранный под лозунгами борьбы против повышения коммунальных платежей. Наибольший интерес представляет информация, что данная акция была инспирирована представителями новосибирских бизнес-структур, потерявших контроль над теплоэнергетическим комплексом третьего по размерам города Алтайского края", — добавляют эксперты.

Первое место в рейтинге занял Владимир Якушев из Тюменской области. За ним следуют Дмитрий Кобылкин из Ямало-Ненецкого АО, Алексей Дюмин из Тульской области. 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

27.02.2018 11:18
- гость -

я что то от результатов разных рейтингов последнее время офигиваю, такое ощущение, что они составляются в параллельной вселенной

0  0
27.02.2018 11:19
- гость -

если у нас губернатор лучший, что же мы в такой .. живем

0  0
27.02.2018 11:32
- гость -

Призрачный рейтинг, откуда, что берется, непонятно!

0  0
27.02.2018 11:38
Макс

Карлин действительно в последнее время удивляет своей заботой о крае. Достойный человек.

0  0
27.02.2018 11:45
Даша Сибирячк

Очень заслуженно!

0  0
27.02.2018 11:48
- гость -

Макс,выпей микстуру жаропонижающую))))

0  0
27.02.2018 11:51
- гость -

Да вы других губернаторов не видели!!! Наш самый лучший!!!
Вы на улице по сторонам посмотрите, каждая вторая машина не 200-ка так гелик, зажрались товарищи. У меня в 3-х подъездном доме 5 крузаков 200-х, 2 таурега, 1 Х5-й, 3 лексуса и 1 рендж ровер, а всякие камри, бэхи и теаны я вообще не считаю.
Хорошо живём! И это всё благодаря нашему губернатору

0  0
27.02.2018 11:52
гость

хуже тулеева не бывает, всё развалил

0  0
27.02.2018 12:02
Елена

Очень здорово, что Карлин попал в список лидеров))

0  0
27.02.2018 12:39
Гость

Что от его попадания здОрового?

0  0
27.02.2018 12:41
Игорь

Вчера написал гимн в честь нашего, да что уж там, лучшего в мире Губернатора! Припев начинается так:: "Под Вашим мудрым руководством наш край несказанно расцвел..." Дашам Сибирячкам, Еленам и всем прочим должно понравиться)) Так славно получилось, что сам вчерась даже плакал от щастия))) Только напишите, куда принести ноты и текст?

0  0
27.02.2018 12:49
Гость

"Карлин действительно в последнее время удивляет своей заботой о крае. Достойный человек." (с)

Он нас уже 13-й год удивляет своей заботой. Даже изумляет!!!

0  0
27.02.2018 12:53
Геноцид Эклеров

27.02.2018 11:51
- гость -

да ты мой сказочник))))
это где-ж такие дома с таким социальным составом собственников стоят в Барнео?
если только пара домов на Соц проспекте)

0  0
27.02.2018 13:19
- гость -

Добрый день, уважаемые коллеги. Я как понимаю все дело в критериях отбора. То есть смотря по какой шкале судить. Но это все в итоге получается не более чем самый обыкновенный обман, только грамотно преподнесенный.

0  0
27.02.2018 13:26
Павсекакий

"У меня в 3-х подъездном доме 5 крузаков 200-х, 2 таурега, 1 Х5-й, 3 лексуса и 1 рендж ровер, а всякие камри, бэхи и теаны я вообще не считаю."
-------
Что за дом? Что за люди живут в хате за 2 ляма, и ездят в машине за 5 лямов? Или вы на "рублёвке" живёте всё же?

0  0
27.02.2018 13:49
- гость -

Сейчас у каждого есть сотовый телефон. Спасибо господину Карлину. И машина в каждой семье, пусть и не 200 крузак, но вятка-автомат есть

0  0
27.02.2018 15:10
Ocet

Сколько же денег стоило это место в рейтинге? Составляйте не составляйте рейтинг, голосование покажет цену этого рейтинга.

0  0
27.02.2018 15:49
- гость -

Мест всего 25-ть в рейтинге! Поэтому все нормально!

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