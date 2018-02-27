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Как это будет: власти города показали проекты парка ВДНХ и Обского бульвара

, ИА "Амител"
Демидовская площадь, Обской бульвар, Нагорный парк: городские власти показали, как могут выглядеть зоны туристического кластера

Эскизный проект пешеходной зоны на Обском бульваре

На сайте администрации Барнаула появились дизайн-проекты трех барнаульских территорий. Это эскизные проекты Нагорного парка, Демидовской площади и Обского бульвара.

Объекты для благоустройства выбирали сами жители в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 – 2022 годы.

Мэрия города также напомнила гражданам, что голосование за проекты, которые должны быть отобраны по программе, пройдет 18 марта 2018 года. Жителям будет необходимо выбрать шесть из десяти территорий.

Нагорный парк

Если Нагорный парк будет в числе шести проектов, то работы по благоустройству продолжатся, отмечается на сайте городской администрации. В перечень работ входит устройство проездов и тротуаров, газонов и цветников, дополнительное озеленение парка, размещение малых архитектурных форм. Планируемый срок эксплуатации объекта — более 35 лет.

"При разработке проекта обустройства территории Нагорного парка максимально сохранена его существующая структура и учтено благоустройство участка храма Иоанна Предтечи", — сказано на сайте.

Демидовская площадь

Если же и Демидовская площадь будет отобрана в ходе голосования, то здесь очистят сквер от старых диссонирующих насаждений, проведут демонтаж покрытия аллеи, тротуаров, дорожек. Также запланирован демонтаж существующих опор сети общественного транспортного освещения и устройство новых опор сети общественного транспорта на месте, предусмотренном проектом.

Кроме того, проектом предусмотрена установка фонарей, скамей, урн, ограждения по периметру сквера.

Обской бульвар

Эскизный проект Обского бульвара (от нулевого километра до проспекта Комсомольского) также опубликован на сайте мэрии.

Проектом предусмотрена реконструкция и дополнительное благоустройство пешеходной зоны.

Основные виды работ, выполнение которых запланировано в ходе благоустройства пешеходной зоны на Обском бульваре (включая площадь Ветеранов): демонтаж старой и укладка новой плитки, замена бордюрного камня, ремонт лестничных проходов, замена опор освещения с устройством новых светильников. Также обещается ремонт фонтанов, установка малых архитектурных форм, посадка деревьев, устройство цветников и газона.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.02.2018 11:15
Реалист

Проект демидовской площади вообще огонь!!!

0  0
27.02.2018 11:21
- гость -

Такое ощущение, что основной смысл всех этих "преобразований" - вырубить подчистую все деревья в Барнауле. И натыкать везде уродских вазончиков с гринтравой. А у авторов этих проектов явно с головой непорядок - в Кащенко бы сдать их хоть на пару месяцев!

0  0
27.02.2018 11:30
- гость -

Вопрос один - для чего? Кто-то думает что из других регионов будут приезжать чтобы посмотреть на Демидовскую площадь или Обской бульвар? Сомневаюсь. А если для барнаульцев, то на мой взгляд зоны отдыха нужно приближать к местам массового проживания людей, то есть к спальным районам. Глупо думать что мамочка с коляской или семья в полном составе после работы поедут с Попова погулять на Обской бульвар.

0  0
27.02.2018 11:40
Гость

Дак сами выбирали? в чем теперь вопрос то? странные такие

0  0
27.02.2018 11:46
Раganka

Вот эта подвесная волна к чему она? Тяжесть снега подбирать?

Отсутствие деревьев режет глаз, лысо до безобразия.

0  0
27.02.2018 11:48
Анатолий

Адово плюсую 27.02.2018 11:30
За Европой когда-то планировалось место прогулок и отдыха (что-то в стиле "русская деревня" - лучше туда вбухать средства, больше посетителей и благодарностей будет...

0  0
27.02.2018 11:48
- гость -

27.02.2018 11:30
- гость -
в центре города люди по твоему не живут чтоли?
все гулять приезжают и на речной, и в нагорный парк, летом там здорово.
Город должен быть красивым и с деревьями.

0  0
27.02.2018 11:52
- гость -

кто придумал на Обском бульваре эти урны-горшки совместить со скамейками? Вся грязь, во время дождя или полива, из них будет течь на лавки. Зачем кусты садить в урны-горшки, если их можно посадить прямо в землю? А эти беседки в виде шестиугольных призм, элементарно, не красивы. И самый главный вопрос - на всех проектах нет ни одного дерева, вы серьезно?

0  0
27.02.2018 11:52
Оперуполномоченый кришны

Глазу приятно, но, где деревья? Кто тут будет гулять под летним палящим солнцем? Проектировщики явно в Казахстане учились, чтобы не делали степь получается. Или вторая крайность снести 10 лиственных деревьев и посадить 3 ёлки. Думать о людях надо и быть ближе к природе, тем более у нас такой бор под рукой... сосны, берёзы, осины, и посадили бы пару тройку "именных" дубов на память будущим поколениям, так как дерево это очень долговечно.

0  0
27.02.2018 11:53
11:30

вы хотите чтобы Мы на Своих новеньких Джыпах ехали прогуливаться с Наших Пенатов на вашу папову дышать гарью от камазов?

0  0
27.02.2018 12:05
- гость -

27.02.2018 11:53

0  0
27.02.2018 12:06
- гость -

"очистят сквер от старых диссонирующих насаждений", похоже, ключевое. У нас уже почти весь город "очистили", вообще все хотят повырубить, что ли?... Картинки жутенькие, особенно умилило дерево в горшке. Корни-то зимой померзнут, об этом никто не думает?

0  0
27.02.2018 12:10
- гость -

Хочу деревья, в опу ваши плиточно-асфальтовые поля

0  0
27.02.2018 12:18
вопрос

Вот на что тратят деньги?, молчание ... ягнят

0  0
27.02.2018 12:21
- гость -

какое убожество...

0  0
27.02.2018 12:29
- гость -

реально враги города... ну ладно в Питере на болотах деревья сами расти не могут... но нас то за что в голую асфальтовую степь превращать? Уже режим черного неба в городе почти круглый год, дышать нечем - количество аллергиков и астматиков, особенно среди детей катастрофически растет, а им все неймется!

0  0
27.02.2018 12:44
- гость -

даааа. я прям так и представляю череду чартеров садящихся в барнаульском аэропорту.

0  0
27.02.2018 12:51
Геноцид Эклеров

27.02.2018 11:30
- гость -
вы там на своей Поповой собаке и живите дальше...
спальные районы только для того, чтобы в них спать и молча жрать свой ужин по вечерам.
а реставрация центра города - это визитная карточка краевой столицы.

0  0
27.02.2018 12:58
- гость -


27.02.2018 12:51
Геноцид Эклеров


Как давно ты был на лестнице? И сколько раз всего с момента ее постройки (новой)?
Гулял ли ты на Демидовской площади хоть 1 раз в своей жизни?
На Обском бульваре когда в последний раз был замечен горожанами?

0  0
27.02.2018 13:22
Дэн

Какой ужас из 90ых, асфальтовые поля чтобы было все противненько, да ещё и ниже уровня газонов чтобы все какахи на него стекали, скамейки без спинок чтобы люди не сидели, отсутствие деревьев чтобы люди там не задерживались. Полуметровые заборы чтобы все шли прямо, бесхозные гектары газонов без допуска на них, это просто все жесть.

0  0
27.02.2018 13:49
Геноцид Эклеров

27.02.2018 12:58
- гость -

1. на новой лестнице был раза 3
2. на Демидовской был буквально пару дней назад
3. в декабре был в здании, территориально находящемся на Обском бульваре

0  0
27.02.2018 13:50
Наталья

Первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Воронков Анатолий Филиппович принимает первый и третий четверг месяца с 14:00 по адресу Гоголя, 58, 1 марта будет как-раз первый четверг. Предлагаю всем неравнодушным прийти к 14:00 к нему на прием.

0  0
27.02.2018 13:53
- гость -

на Демидовской был буквально пару дней назад

Вот прямо гулял там? Или в соседнее здание Марии-Ра заходил?


в декабре был в здании, территориально находящемся на Обском бульваре

вообще ни о чем

0  0
27.02.2018 13:59
- гость -

Жуткое впечатление. не хотел бы я жить в таком городе.

0  0
27.02.2018 14:00
- гость -

Совдеп, Совок, отстой

0  0
27.02.2018 14:19
Дмитрий

Зелени итак в городе нет, еще проекты дибильные по "очистке" города. Хоть бы один нормальный парк засадили деревьями, чтобы как по лесу можно было прогуляться. Проектировщикам бы неплохо хотя бы в Новосиб или Москву съездить и посмотреть как организованы парки и скверы.

0  0
27.02.2018 14:24
Геноцид Эклеров

27.02.2018 13:53
- гость -
прямо вот гулял мимо Столба)

а в здание на Обском бульваре я через сам бульвар и попал, поэтому очень даже о чём)

0  0
27.02.2018 14:24
- гость -

Это, гость, не Совок! Это АД! При "совке" город был зеленым и уютным, а сейчас его целенаправленно превращают в раскаленную сковородку. А для завершения картины - жуткие "памятники", завалявшиеся в запасниках скульпторов в качестве творческих неудач и "малые архитектурные формы" от новоявленного "гения" Новикова.

0  0
27.02.2018 14:32
- гость -

27.02.2018 12:51
Геноцид Эклеров

Слишком категоричны! Так в ответ и вам можно сказать - дышите загазованным воздухом в своем центр и радуйтесь! )))

0  0
27.02.2018 14:59
Дмитрий

Это называется сходите на выборы и проголосуйте за то место, где хотите чтобы вырубили деревья и поклали плитку

0  0
27.02.2018 15:02
- гость -

а зачем на бульвар остановку впендюрили?

0  0
27.02.2018 15:23
- гость -

Это голосование только для того чтобы затащить людей на выборы и увеличить явку, как делали гору так и будут делать

0  0
27.02.2018 15:49
- гость -

На Попова конечно отребье живет, поэтому туда автомойки, автосервисы и всякую хрень, а для пАтрицииеФ из центра бутики и туристическую зону. И тогда, мАсквичи, стесненные жилищными условиями и отсутствием тур. зон ломанутся в Нью- Васюки, простите, в Барнаул.

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