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Тротуары, аллеи и газон: как в Барнауле отремонтируют Демидовскую площадь

, ИА "Амител"
Мэрия города показала проект благоустройства Демидовской площади

Фото: сайт Барнаула 

Мэрия Барнаула начала публиковать на своем сайте проекты территорий, которые потенциально могут быть благоустроены в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 – 2022 годы. Голосование за 6 объектов из 10 пройдет в столице региона 18 марта. На этот раз мэрия опубликовала проект реновации Демидовской площади

В пресс-службе отмечают, что при условии, что проект благоустройства Демидовской площади будет отобран в ходе прямого голосования, там планируется расчистка территории сквера от старых диссонирующих насаждений, демонтаж покрытия аллеи, тротуаров, дорожек. Кроме того, будет осуществлен демонтаж существующих опор сети общественного транспортного освещения, устройство новых опор сети общественного транспорта. Также будет новая аллея, высажен газон, цветы, установят новые фонари, скамейки, урны, ограждения по периметру сквера.

"Преображение площади – необходимое условие дальнейшего возрождения исторической части города, где реализуется проект создания туркластера "Барнаул – горнозаводской город". Обустройство площади будет способствовать созданию комфортных условий для знакомства с уникальным архитектурно-историческим ансамблем", — сообщают в мэрии, словно призывая проголосовать за этот объект.

Демидовская площадь – одна из старейших площадей Барнаула, названная в честь уральского заводчика А.Н. Демидова, основателя медеплавильного завода, с которого началась история города. Расположена в исторической части города между проспектом Красноармейским и улицами Пушкина и Ползунова. Площадь сформирована по инициативе начальника Колывано-Воскресенских заводов П.К. Фролова. Архитектурно-исторический ансамбль в традициях русского классицизма сложился в 1819-1852 годах. В него входят здания горного училища, церкви Дмитрия Ростовского, богадельни для инвалидов сереброплавильного завода и горного госпиталя. В центре площади – Демидовский столп, установленный в честь 100-летия развития горного дела на Алтае. 

Ранее администрация Барнаула показала проект реновации Обского бульвара, который также называют "Нулевым километром". 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

27.02.2018 11:52
Макс

Очень крутой проект. Да вообще все варианты достойные, один другого краще.

0  0
27.02.2018 11:58
Filin

проще всего все дерева снести и забор поставить

0  0
27.02.2018 12:08
- гость -

27.02.2018 11:52
Макс
Так торопимся, что мимо букв попадаем?))))

0  0
27.02.2018 12:08
Светик))

Мне очень понравился проект, здорово что с каждым годом город обновляется. Вот лестницу на ВДНХ реконструировали, от туритов отбоя нет))

0  0
27.02.2018 12:09
- гость -

Круто, еще напалма надо добавить.

0  0
27.02.2018 12:20
гость

Они что с ума сошли ? Им даже комиссия из Питера сказала - " Деревья трогать нельзя , это только испортит вид " .
Сколько можно рубить деревья в городе ??? . Это как нужно ненавидеть свой город , что бы такое с ним делать ? Хватит уже быть им у власти .

0  0
27.02.2018 15:32
Даша Сибирячк

Из-за небывалого наплыва туристов в аэропорту строят уже третью ВПП, полным ходом идёт реконструкция старого ж/д вокзала, автовокзал перешёл на круглосуточной режим работы, казна АК трещит по швам от турсборов!

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