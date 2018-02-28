Алтайские семьи, в которых с начала года родился второй ребенок, пригласили в Пенсионный фонд за выплатами из маткапитала.

В студии радио "Эхо Москвы" в Барнауле (69.11 УКВ) побывал управляющий алтайским Отделением Пенсионного фонда России Борис Трофимов. Он рассказал о новых выплатах за рождение второго ребенка из маткапитала.

Новые выплаты

Ведущая: Жительницы Алтайского края, родившие второго ребенка в 2018 году, могут рассчитывать на новые выплаты из материнского капитала. На протяжении полутора лет ежемесячно они смогут получать 9434 рубля. Для чего ввели эту выплату?

Борис Трофимов: Это инициатива президента России, ее появление обосновано естественным состоянием демографии России. Мы переживаем, к сожалению, последствия девяностых годов, когда резко упала рождаемость. Сейчас в связи с той ситуацией число женщин детородного периода резко снизилось. Цель введения этих выплат — решение демографических проблем на территории Российской Федерации.

Вед: Кто может рассчитывать на ежемесячную выплату из маткапитала?

Б.Т.: Выплаты полагаются семьям, в которых с начала 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок (не третий). Претендовать на деньги могут граждане Российской Федерации, семейный доход которых на одного человека ниже полуторакратного размера прожиточного минимума на территории субъекта Федерации, который был установлен 12 месяцев тому назад.

Вед: Если говорить о доходе, можем ли мы привести примерные цифры? Если в семье четыре человека – мама, папа и два ребенка, то какой тут порог по доходам, чтобы рассчитывать на выплату?

Б.Т.: Прожиточный уровень на февраль 2017 года на территории Алтайского края был установлен в размере 10 тысяч на взрослого человека, для детей 9434 рубля. Для взрослых и для детей он разный. У нас есть семьи, где мама воспитывает двоих ребятишек, тогда доход делится на троих. А если у нас полная семья (мама, папа и двое ребятишек), то делится на четверых. Полуторакратный размер прожиточного минимума на взрослого – это 15 тысяч рублей, на ребенка тоже около того. Если смотреть примерно, то в семье из трех человек доход должен быть не выше 45 тысяч рублей в месяц, если четыре человека, то не более 60 тысяч.

Вед: Что входит в совокупный доход?

Б.Т.: Это не только заработная плата, в совокупный доход входят различные пособия, алименты, стипендия. Всё, что касается дохода, мы проверяем в течение 5-6 дней и можем определить, соответствует ли семья необходимым критериям. Если доход меньше полуторакратного размера прожиточного минимума, то семья имеет право на выплаты.

Вед: Как долго семья будет получать выплаты?

Б.Т.: В законе сказано, до полутора лет, но здесь есть несколько особенностей. Семья может обратиться в управление Пенсионного фонда со дня рождения ребенка, и если она обращается в срок до шести месяцев с этой даты, то выплата осуществляется со дня рождения (деньги сразу поступят за несколько месяцев, предшествующих дате подачи заявления). Если же семья обращается по истечении шести месяцев, то выплаты назначаются со дня подачи заявления.

Право реализуется сроком на один год. По истечении года родителям на оставшиеся полгода нужно написать заявление, подтвердить доход. Если он соответствует указанному порогу, то деньги продолжат выплачивать. Но я бы хотел рассказать еще об одном важном моменте: если семья принимает решение сейчас получать ежемесячные денежные выплаты, но через месяц, два, три решит от них отказаться, то выплаты из материнского капитала прекратятся. Так может произойти, если супруги на семейном совете приняли решение не получать эти деньги ежемесячно, а направить всю оставшуюся сумму, например, на покупку жилья. Сейчас это очень интересная тема. С начала 2018 года семьи, в которых рождается второй или третий ребенок, могут получить льготную ипотеку под 6% годовых. Правда, Пенсионный фонд предоставлением жилищных кредитов не занимается, за разъяснениями следует обращаться в финансовые учреждения. Но к нам следует прийти, если супруги решат направить маткапитал на погашение льготной ипотеки.

Семья имеет право на использование материнского капитала на улучшение жилищных условий — это может быть приобретение квартиры или дома, погашение жилищного кредита или внесение первоначального взноса по ипотеке, строительство, а также очень востребованный вариант – расширение площади, реконструкция дома (не ремонт). Программа материнского капитала стартовала в России в 2007 году и работает уже 11 лет. Статистика такова, что основная часть денежных средств была направлена как раз на улучшение жилищных условий. И льготная ипотека под 6% — это, конечно, очень интересный продукт, и, я уверен, он будет востребован у молодых семей. 6% — очень выгодная ставка. Сейчас не надо ждать 3 года, чтобы использовать сертификат маткапитала на первоначальный взнос или погашение кредита на покупку жилья, мы уже в течение месяца рассматриваем и осуществляем платежи. Если речь идет об ипотеке под 6%, законодатель предусматривает сокращение сроков до 15 дней, поэтому покупку квартиры или дома можно оформить быстро.

Не торопятся

Вед: Сколько семей уже обратились за назначением ежемесячных выплат из материнского капитала в Алтайском крае?

Б.Т.: Мы ждали, что молодые семьи, в которых появится второй ребенок, сразу же придут к нам. Но, к сожалению, этого не произошло. На данный момент обратились только 14 человек. На этом сказался либо недостаток информации, либо морозы, которые были в январе. А мы знаем, что радость в виде второго ребенка случилась более чем в семистах семьях.

Вед: Программа маткапитала работает в России уже более 10 лет. Каковы ее результаты у нас в Алтайском крае?

Б.Т.: У нас на Алтае это одна из наиболее успешных, востребованных программ. Она результативна и с точки зрения решения демографических проблем, и с точки зрения инвестирования в строительную отрасль, и с точки зрения создания комфортных жилищных условий для семей с детьми. С 2007 года у нас было выдано свыше 151 тысячи сертификатов, это более 47 миллиардов рублей. При этом 44-45 миллиардов из них направлены на улучшение жилищных условий – так решили семьи.

Вед: Давайте напомним, сколько у нас сейчас составляет материнский капитал и на какие ещё цели, помимо жилья, можно его направить?

Б.Т.: Размер материнского семейного капитала составляет 453 тысячи рублей, и, в соответствии с законодательством, семья имеет право направлять эти свои ресурсы на образование, содержание ребенка в образовательном учреждении, перевести средства на накопительную пенсию матери. В предыдущие годы была возможность получения единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей из маткапитала, но теперь с введением ежемесячных выплат такой возможности нет. Есть и ещё одно направление — на реабилитацию детей-инвалидов. Но, к сожалению, по ряду объективных и субъективных причин это направление практически не востребовано на территории Алтайского края, ни одного такого заявления мы не приняли. Дело в том, что в этом случае очень сложная техника получения денег, ее законодатели сейчас упрощают, и, я думаю, после этих изменений такая форма также будет востребована.

Вед: Дело не в том, что на Алтае нет семей с детьми- инвалидами?

Б.Т.: Таких семей, к сожалению, достаточно, и помощь на реабилитацию им нужна. Ждем упрощения схемы получения денег по этой статье из маткапитала.

Вед: Второй по популярности вариант использования маткапитала в Алтайском крае – это образование.

Б.Т.: Да, образование. Сейчас очень востребовано направление денег на оплату ребятишкам дошкольного возраста обучения, главное, чтобы организация имела лицензию – независимо от того, государственная она, муниципальная или частная. Сейчас очень много авторских детских садиков, много дошкольных учреждений спортивного, досугового, культурного направления. Главное, чтобы была лицензия, и тогда можно деньги из маткапитала использовать на дошкольное воспитание.

Вед: Давайте напомним, куда приходить, если всё-таки семья на семейном совете приняла решение использовать маткапитал в виде ежемесячных выплат?

Б.Т.: Надо приходить в клиентские службы Пенсионного фонда, они есть в каждом районе и каждом городе. Мы ждём, потому что может случиться так, что в марте, когда будет принято решение в той или иной семье, они столкнутся с очередями в клиентских службах. Принимайте решение быстрее, приходите к нам. В Новоалтайске первая семья подала заявление на эту выплату, мы в течение недели приняли документы, отработали и уже осуществили выплаты — 9434 рубля. Буквально за 10 дней отработали.

Вед: В конце программы хочу попросить вас пожелать что-нибудь нашим слушателям – семьям с детьми.

Б.Т.: Хочется пожелать семейного счастья, чтобы ребятишки не болели. Уверен, что семьям, которые думали о рождении ребенка, новые меры поддержки государства помогут принять решение, запланировать первого, второго или даже третьего малыша. Удачи и счастья мамам, папам и ребятишкам!

О чем спрашивали Бориса Трофимова слушатели радио "Эхо Москвы" в Барнауле

Надежда: Известно, что размер ежемесячной выплаты из материнского капитала в каждом регионе разный. Каков он в Алтайском крае?

Б.Т.: 9434 рубля в месяц.

Александр, г. Барнаул: Здравствуйте! Жена в 2016 году получила сертификат, нашему второму ребёнку 2,5 года. Правда ли, что сейчас можно направить материнский капитал на содержание ребёнка в детском саду, не дожидаясь исполнения трёх лет второму ребёнку? Первому ребёнку 4 года, и хотелось бы оплатить его содержание в детском саду средствами материнского капитала.

Б.Т.: Да, с 1 января 2018 года средствами материнского капитала можно оплатить детский садик, не дожидаясь исполнения ребёнку, давшему право на материнский капитал, трех лет.

Дмитрий: Учитываются ли при расчете общего дохода доходы несовершеннолетних детей? Дело в том, что наш сын получает губернаторскую стипендию. Войдет ли эта сумма в семейный доход для расчета общей суммы?

Б.Т.: Да, и стипендии, и алименты, и выплаты на ребенка – все это учитывается при расчете дохода.

Беседовала Ася Хлыновская.