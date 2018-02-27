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Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.
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Комментарии
Высотки уродуют наш город, делают его безвкусным, не стильным.
Это не дом великан. Это общага улучшенной планировки, расположенная на сетях которые на нее не рассчитаны.
его уже 10 лет все доделать не могут пока сдадут уже сносить пора будет
гетто
Дом новый-контингент "старый")))