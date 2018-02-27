Фото: lizzalert.org
Волонтеры "Лизы Алерт" ведут поиски пропавшего жителя города Камень-на-Оби Константина Кондратьева. Запись об этом появилась в официальной группе поискового отряда во "ВКонтакте" в минувшую субботу, 24 февраля.
Уточняется, что 31-летний мужчина 5 июня 2016 года уехал из города в пгт. Ордынское (Ордынский район, Новосибирская область).
Рост пропавшего составляет 162 сантиметра, у него спортивное телосложение, короткие русые волосы и карие глаза. Особой приметой является татуировка на левой руке от кисти до плеча.
Подчеркивается, что мужчине может быть необходима медпомощь. Кроме этого, пропавший может находиться в любом российском регионе.
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