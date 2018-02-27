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Свищев объяснил концентрацию мельдония в крови Крушельницкого

, ИА "Амител"
Резкое падение концентрации говорит о разовом применении препарата

Фото: newstes.ru

Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что резкое падение за сутки концентрации мельдония в организме керлингиста из РФ Александра Крушельницкого говорит о разовом применении препарата. Об этом пишет РИА "Новости".

Агентство напоминает, что проба россиянина на Играх-2018 дала положительный результат на мельдоний. В понедельник, 26 февраля, CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу керлингиста, где указано, что в первой пробе, которая была сдана 12 февраля, было обнаружено присутствие мельдония в предполагаемой концентрации 8069 нанограмм на миллилитр. Во второй пробе, взятой сутки спустя, концентрация запрещенного вещества составила уже 5721 нг/мл.

Свищев отметил, что, по словам производителя мельдония, подобное резкое падение концентрации препарата за сутки говорит о разовом применении. В ином случае концентрация падала бы в другой пропорции. 

"Это разовый прием, подброс. Известно, что достаточно даже кристалликом поводить по стакану, из которого будет пить спортсмен, или по бутылочке. Вот так просто убрать представителя серьезной страны из соревнований", — заявил глава ФКР, добавив, что это будет "наука на будущее". Также он отметил, что ему жалко команду и медаль.

Напомним, Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова на Олимпийских играх стали бронзовыми призерами в дабл-миксте. Однако из-за нарушения антидопинговых правил результат россиян аннулировали.

Читайте также в сюжете: Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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27.02.2018 15:25
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