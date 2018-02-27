Международный Паралимпийский комитет опубликовал список приглашенных российских спортсменов, которые примут участие в XII Паралимпийских зимних играх в качестве нейтральных атлетов. В него на текущий момент входят 30 спортсменов и 6 спортсменов-ведущих. Одним из спортсменов станет представитель Алтайского края – горнолыжник Александр Ветров из Белокурихи, сообщает "Алтайский спорт".
Делегация включает в себя 10 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, 12 спортсменов в лыжных гонках и биатлоне и три в сноуборде. Команда по керлингу на колясках будет состоять из 5 спортсменов. Пять спортсменов-ведущих будут помогать спортсменам с нарушением зрения, делегация также будет включать 39 сопровождающих и официальных лиц.
Кроме того, было заявлено, что МПК продолжает рассматривать допуск к выступлению небольшого числа других российских атлетов, которые хотят соревноваться на Паралимпийских зимних играх в Пхёнчхане.
Между тем выступление Ветрова в Пхёнчхане под вопросом. Наш земляк до конца не восстановился после травмы. Сейчас он вместе с горнолыжниками-паралимпийцами находится на Сахалине, где проходит чемпионат России. Александр Ветров в этих стартах не участвует.
Напомним, что Паралимпийские игры стартуют в Пхёнчхане 9 марта, а первый старт горнолыжников 10 марта.
Отметим, что МОК допустил до Игр также нашего тренера Сергея Клевченю. В 1994 году Клевченя завоевал две олимпийские медали в норвежском Лиллехаммере – серебряную и бронзовую. Клевченя стал единственным тренером российских конькобежцев, кто получил приглашение от МОК.
Комментарии
Мок за инвалидов наших не просто выдрать, а еще и солью посыпать надо.