Среда, 28 Февраль, 16:35

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 55,67
€ 68,66
562536
-7°
Обь
277см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отчет главы Барнаула-2017Олимпиада-2018 в ПхёнчханеВыборы президента - 2018
Новости

"Алтайэнергосбыт" назвал лучшее средство от долгов за электричество

, ИА "Амител"
Генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт" рассказал об итогах деятельности компании в 2017 году

Впервые за последние годы крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай АО "Алтайэнергосбыт" увеличил долю рынка на Алтае за счет пополнения клиентской базы. Об этом, а также о преимуществах внедрения энергосбережения рассказал на встрече с журналистами руководитель АО "Алтайэнергосбыт" Валерий Нагорнов.

Многоэффективные технологии

По словам руководителя компании, в приоритете в 2017 году была установка интеллектуальных приборов учета на объектах сетевых энергокомпаний.

"Такая модернизация  позволяет снижать энергопотери на сетях и обеспечивает более низкие темпы роста энерготарифов для конечных потребителей. Этот тренд задан на уровне государства, в крае его активно поддерживают", — отмечает Валерий Нагорнов.

В 2017 году было установлено порядка 14 тысяч приборов учета в Алтайском крае, Республике Алтай и Красноярском крае. В результате произошло снижение потерь в сетевом комплексе с 40% до 5%.

Уличное освещение

В 2017 году компания продолжила работу по модернизации уличного освещения. Первый проект в 2016 году был реализован в Рубцовске, а в 2017 году уже в Заринске, где установили 948 современных светодиодных светильников. Снижение потребления электроэнергии составило 70%.

"Переход на новые современные лампы даёт существенное снижение затрат в части энергопотребления. Сэкономленные средства идут на выплату нашего вознаграждения, что позволит окупить проект без первоначальных капиталовложений со стороны города", — отметил Валерий Нагорнов.

В 2018-м есть желание зайти с аналогичным  проектом в Тальменский район и не только.

Лидерские позиции

Характеризуя наиболее важные результаты деятельности по основному направлению детальности (энергосбыт), Валерий Нагорнов отметил, что компания укрепила свои позиции на Алтае.

"Более 230 юридических и более 9,5 тысяч физических лиц стали в 2017 году потребителями "Алтайэнергосбыта" в Яровом. Около 70 юридических лиц, в том числе управляющие компании, обслуживающие 3,5 тысячи бытовых абонентов, стали клиентами компании в ЗАТО Сибирский", — рассказал руководитель АО "Алтайэнергосбыт".

Проблемы и долги

Работа с дебиторами за электроэнергию также принесла положительные результаты: на 50 млн рублей снизилась задолженность абонентов компании по сравнению с 2016 годом.  И хотя цифра дебиторки  на сегодняшний день весьма внушительна — 1,37 млрд рублей по Алтайскому краю и Республике Алтай, фактически это лишь 1,1 периода неоплаты.

Для снижения дебиторской задолженности в одной из самых проблемных категорий потребителей – предприятия ЖКХ – в 2017 году "Алтайэнергосбытом" было заключено пять агентских договоров. Это позволяет компании принимать платежи за коммунальные услуги, оказываемые предприятиями ЖКХ (тепловодоснабжение и проч.).

"Агентские договоры — новый для нас подход в работе с операторами жилищно-коммунального сектора, мы считаем его очень перспективным. Он способствует повышению стандартов обслуживания потребителей коммунальных услуг, а также снижению дебиторской задолженности предприятий ЖКХ за электроэнергию", — резюмировал  Нагорнов.

Что касается населения, то, по словам руководителя компании, многие домохозяйства уже почувствовали, что штрафные санкции таковы, что  иметь долги за электроэнергию сегодня эквивалентно обслуживанию кредита, взятого  на сумму долга  под более чем 20% годовых. Также снижение дебиторки Нагорнов объяснил стимулирующими мероприятиями.

"В конце 2017 года  мы провели традиционную акцию "Меняем долги на призы".  Подготовлено более 500 подарков (в том числе это и бытовая техника) тем абонентам, которые исправно платят по счетам. Главный приз — телевизор. Розыгрыш состоялся в конце февраля 2018 года", — сообщил он.

Если коротко

"В целом, 2017 год вполне успешный. Мы выполнили все обязательства перед поставщиками и подрядчиками, бюджетными и внебюджетными фондами, реализовали весь пакет социальных гарантий в отношении работников компании. Что касается планов на 2018 год, то основная наша задача — это сохранить и приумножить долю рынка в условиях высокой конкуренции и при этом обеспечить своевременность расчетов с другими звеньями энергетической инфраструктуры страны", — резюмировал Валерий Нагорнов.

АО "Алтайэнергосбыт" - гарантирующий поставщик электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай. Клиентская база — более 13,7 тыс. потребителей — юридических и более 435,0 тыс. потребителей — физических лиц. По итогам 2017 года полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям составил 4,3 млрд кВт*ч. "Алтайэнергосбыт" оказывает энергосервисные услуги, занимается внедрением энергосберегающих технологий на условиях энергосервисного контракта. 100% акций компании принадлежат ПАО "Интер РАО".

АО "Алтайэнергосбыт"
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
тел. 8 (3852) 22-39-51
Сайт компании

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

28.02.2018 09:52
- гость -

Лучшее средство - адекватные цены! Увы, такого пока у нас не наблюдается...

0  0
28.02.2018 10:14
- гость -

судя по всему они думают, что у нас у каждого под кроватью мешок денег лежит, а не платим мы потому что жадные...

0  0
28.02.2018 10:22
!?

Нормальные цены за свет,не заоблачные. Начали возникать.

0  0
28.02.2018 10:35
Проходимец

А еще можно почку продать.

0  0
28.02.2018 11:46
- гость -

Помню лет 5 назад платил меньше 400 в месяц, а сейчас за то-же самое уже 900 с лишним. Ну хорошо, хоть зарплата не подорожала...

0  0
28.02.2018 14:07
??????? ????????_vk

Хоть у кого то бизнес надежно защищен законом.... Дебиторка в 1,1 периода неоплаты..... Чтоб все так жили.))))))))))

0  0
28.02.2018 15:39
- гость -

постарел...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
16:32
Школы Барнаула могут перевести на безналичный расчет за питание в столовой 0
16:23
Существо в клетку: Япония выбрала символы Олимпиады-2020 0
16:14
Фигуристка Алина Загитова заболела после Олимпиады в Пхёнчхане 0
16:04
Новосибирец разделся в салоне самолета, начал бегать по нему и материться 1
15:52
Детский технопарк "Кванториум" откроют 13 марта в Барнауле 0
15:31
Опубликован фильм о деятельности Дугина в 2017 году в Барнауле 1
15:22
Два пивных магазина в Бийске пострадали от рук вандала 2
15:12
Ряды депутатов Барнаульской гордумы пополнил новый единоросс 1
15:03
Аэроэкспресс до Шереметьево могут перенести на Савеловский вокзал 0
14:51
Как подготавливался Карабах: 30 лет с момента массовых погромов в Сумгаите 0
14:51
Власти прокомментировали попытки поднять плату в одном из детсадов Барнаула 7
14:36
Как прошёл годовой отчет главы Барнаула Сергея Дугина: фоторепортаж 0
14:24
Продавец в Барнауле обчистила кассу и списала все на грабеж 1
14:14
Алтайский завод строительного машиностроения уличили в незаконной рекламе 2
14:04
Уголовное дело возбуждено против замначальника красноярского главка МВД 1
14:00
Первые школы приняли участие в проекте "Пригласи ученого АлтГТУ" 0
13:53
Карлин отправился в Москву поприсутствовать на ежегодном послании Путина 3
13:38
Барбра Стрейзанд клонировала свою любимую собаку с серьезным нравом 3
13:28
После масштабного ремонта дорог в Барнауле снизилось количество ДТП – Дугин 3
13:15
Члены рубцовской банды, промышлявшие подрывами и нападениями, осуждены 4
13:10
Камеры наблюдения на избирательных участках досрочно установили в крае 0
13:05
Систему платежей через мессенджеры хотят внедрить в России 0
12:52
Барнаульский активист увидел вину чиновников мэрии в смертельных ДТП 30
12:34
Что такое Зимние Паралимпийские игры и какого выступления ждать от россиян в марте в Пхенчхане? 0
12:29
Активистка, жарившая яичницу на Вечном огне, получит компенсацию в €4 тыс. 6
12:24
Мошенники в Алтайском крае предпочитают подделывать пятитысячные купюры 0
12:15
Более 18 млн поездок совершили барнаульцы по транспортным картам 12
12:03
Пожарные спасли от огня автомобиль в одном из барнаульских дворов 0
11:50
Дмитрий Ананьев расскажет о первой операции по пересадке сердца на Алтае 3
11:41
Более 600 недоношенных детей выходили в алтайском перинатальном центре 1
11:37
"Вместе мы – сила": Карлин высказался о победе сборной России на Олимпиаде 1
11:30
Чего хотят женщины: консультант по этикету рассказал, что дарить на 8 Марта 9
11:23
Правительство выделит Алтайскому краю и другим регионам на МРОТ 20 млрд 1
11:12
378 тысяч квадратных метров жилья построено в Барнауле в 2017 году 3
11:04
"Только о спорте": украинский лыжник объяснил объятия с российским атлетом 4
10:55
Рекордный урожай зерна стал неожиданностью даже для Минсельхоза – эксперт 2
10:42
Глава Барнаула Дугин отчитался о росте зарплаты и снижении безработицы 0
10:38
Более 1 млрд рублей вложено в туркластер "Барнаул – горнозаводской город" 4
10:34
WADA хочет лишить Россию права проводить международные соревнования 10
10:26
Трое детей остались у погибшего в стрельбе в Казани сотрудника Росгвардии 7
10:14
Телецкое озеро на Алтае впервые за долгие годы полностью замерзло 3
10:03
Три пенсионера пикетировали администрацию Барнаула в день отчета Дугина 6
10:00
Где недорого купить электротехническую продукцию 1
09:56
Глава Минобрнауки пообещала сократить количество олимпиад для школьников 10
09:45
"Алтайэнергосбыт" назвал лучшее средство от долгов за электричество 7
09:43
Зимняя зерновая конференция начинается в Алтайском крае 28 февраля 0
09:31
Россиянин пытался вывезти из Аргентины в чемодане 3,5 кг кокаина 1
09:19
Мэрия Барнаула опубликовала проект обустройства площади Мира 20
09:05
Актер Валерий Гаркалин был госпитализирован с диагнозом "воспаление легких" 0
09:00
"Алтай-Кокс" готовит будущих сотрудников уже с вузов 2
08:46
Девять человек погибли при столкновении фуры и автобуса в Башкирии 0
08:30
Как студенту получить гарантии на престижную работу? Инфографика 23
08:26
Около получаса тушили многоквартирный дом в Барнауле 1
08:08
Нотка авантюры: почему к бизнес-леди из Барнаула идут работать иностранцы 21
07:47
Как купить или продать квартиру самостоятельно 0
07:38
Вы попали: рекрутер о том, как ваши социальные сети влияют на карьеру 18
07:15
Борис Трофимов: "Приходите за деньгами, пока нет очереди" 1
07:02
Можно ли проголосовать на выборах без паспорта? 7
06:55
Санкт-петербургская группа The Hatters впервые выступит в Барнауле 1
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 28 февраля 1
06:34
Зима, пока: 20 потрясающих "снежных" снимков 1
06:17
Последний день зимы в Алтайском крае будет пасмурным, но теплым 1
06:01
Территория реновации: фотопрогулка по улице Советской Армии 25
05:48
Число бюджетных мест в российских вузах резко увеличат уже в этом году 4
04:07
Поднявший руку на пограничника житель Джазатора получил условный срок 3
03:47
Сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке в Казани 0
02:55
Пьяные подростки в день рождения товарища избили врачей в больнице 9
01:36
Серебряков ответил на запрет снимать критикующих Россию актеров 30
00:46
Найден способ победить неизлечимый рак путем термальной абляции 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.