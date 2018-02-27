Фото: warinternational.org
Бийские полицейские задержали ранее судимого бийчанина, которого подозревают в открытом хищении смартфона у подростка. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что злоумышленник прятался в подъезде многоквартирного дома и напал на 17-летнего парня прямо у порога его квартиры.
Мать подростка в течение 30 минут обратилась с заявлением в правоохранительные органы, в результате чего полицейские оперативно раскрыли преступление.
Стражи порядка уже задержали подозреваемого в грабеже 32-летнего местного жителя, который имеет судимость.
По факту открытого хищения телефона возбуждено уголовное дело. Задержанный уже признал свою вину. Похищенное устройство было изъято.
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