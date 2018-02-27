Более 60 управляющих компаний в городах Алтайского края проведут в среду, 28 февраля, день открытых дверей. Подробности акции сообщает "Алтайская правда"
28 февраля с 16:00 до 19:00 собственники жилых домов смогут получить консультации в офисах УК. Например, рассказать, с какими трудностями столкнулись этой зимой, уточнить по тарифам, узнать, какие ремонтные работы будут вестись в доме в этом году.
Акции пройдут в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Камне-на-Оби и Змеиногорске. Проводит их Госинспекция региона по инициативе губернатора Александра Карлина.
Минувшей осенью в рамках такой же акции на прием пришло более 400 человек. Тогда "двери открыли" 79 управляющих компаний.
Итак, обратиться в этот день можно в УК:
Барнаул: ООО "Мастер", МУП "ДЭЗ №1" Ленинского района, ООО "УК "Маяк", ООО "Южком-Сервис", ООО "Комм-Сервис", ООО "Комфорт Сити", ООО "АСК Плюс", МУП "УК ПЖЭТ-2 Октябрьского района г. Барнаула", ООО УК "Лидер", ООО "Фирма ПЖЭТ-2", ООО "Приоритет", ООО "Новый квартал", ООО УК "Октябрьский", ООО "Коммунальная перспектива", ООО УК "Изумрудный город", ООО УК ЖЭУ-47 "Строитель", ООО "Управляющая компания "Забота", ООО "ДЭЗ-2 Ленинского района", ООО "ЦЖКР", ООО Управляющая компания "Сервис", ООО " УК г. Барнаула "Уют и Согласие", ООО "Уют и Комфорт", ООО "Центральная", ООО "УК "Старый Барнаул", ООО "Жилищная Коммунальная Инициатива", ООО УК "Фаворит", ООО УК "ОТКРЫТИЕ", ООО УК "ЖЭУ 24", МУП "ЖЭУ №30", ООО "Жилищно-эксплуатационная компания "Петровское", ООО "Управляющая компания "Дом-Сервис", ООО "УК Прогресс", ООО УК "ЖСК".
Новоалтайск: ООО "Домсервис", УК ООО "Жилсервис +", ООО "ЖЭУ №1", ООО "УК ЖЭУ №1", ООО "Тепловые сети", ООО "УК ЖЭУ №2", ООО "Наш дом", ООО "ЖЭК".
Бийск: ООО "УК "БиКо-Центр", ООО "Управляющая компания "Ваша управляющая компания", ООО УК "Согласие", ООО Управляющая компания "Чистый город", ООО "Рубин", ООО "Бийская управляющая компания", ООО "УК РЭУ-3".
Рубцовск: ООО "УК "ЖКХ", ООО "УК "Надежда", ООО "УК "УправДом", ООО "Юг", ООО "Комунстройцентр", ООО "Восход", ООО УК "Стандарт+", ООО "КУБ".
Заринск: ООО "Город" , ООО "Дом".
Змеиногорск: ООО УК "Твой Дом".
Камень-на-Оби: ООО "Город".
Яровое: ООО УК "Яровое".
Кулунда: ООО "Управление жилищно-коммунальных услуг".
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