Алтайский госуниверситет получил лицензию на подготовку педагогов естественно-научного профиля.
Развитие педагогического образования в опорном вузе связано с тем, что в крае есть потребность в школьных педагогах. Особенно не хватает учителей по таким дисциплинам, как "Химия", "Биология" и "География".
Образовательная программа бакалавриата, прежде всего, учитывает потребности региона в педагогических кадрах.
"Лицензирование новых направлений подготовки, востребованных в социальной сфере региона и Сибирского федерального округа, позволяет развивать имеющийся у Алтайского госуниверситета, как полипрофильного вуза, образовательный и научный потенциал. У АлтГУ появляется возможность создавать продукты и услуги, конкурентные на образовательном рынке, направленные на реализацию междисциплинарных образовательных программ и подготовку кадров новой формации", — говорит первый проректор по учебной работе АлтГУ Евгений Шваков.
В августе 2017 года в вузе была пролицензирована магистерская программа по направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование", профиль "Педагог школьного и дополнительного образования в сфере биологии и экологии", по которой в 2018 году будет проведен первый набор.
Комментарии
Интересно, а специалисты в вузе есть, которые знают на собственном опыте, что такое школа и владеют школьными методиками преподавания? Лекции по истории педагогики, читаемые преподами, школы не нюхавшими - вещь, как правило, абсолютно никчемная и к практике школьного обучения неприложимая.
А будут ли они потом работать в школе или сразу сбегут от такой зарплаты?
Ну вообще-то раньше их и готовили и географов и химиком и биологов, доп.диплом был у желающих, практику в школах проходили
Преподавали психологию, педагогику, методику преподавания предмета, была практика в школе, кажется, месяц. В дипломе написано: Преподаватель.