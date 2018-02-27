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Размер среднего чека граждан РФ в магазинах при оплате наличными в январе текущего года составил порядка 675 рублей, что на треть превышает показатель июля прошлого года. Об этом написали "Известия", ссылаясь на данные компании "Платформа ОФД".
Согласно ее данным, средний чек в июле 2017 года был равен 515 рублям. Таким образом, показатель вырос на 31%. Зачастую россияне покупают за наличные деньги продукты питания, табачные изделия, слабый алкоголь и автотовары.
Средние траты при оплате кредитными картами составили 970 рублей (против 829 в июле прошлого года). Картами жители страны чаще оплачивают электронную и компьютерную технику, косметику, лекарства и верхнюю одежду.
Комментарии
Цены выросли и чек вырос.
При инфляции меньше 3% это не мудрен0!
Да нееее,нытики)))-выросло благосостояние народа))))
Я тоже стал больше покупать за одну покупку в магазине, но в магазин стал ходить реже.
Размер среднего чека россиян в магазинах в январе сократился на 10 процентов по сравнению с декабрем, составив 527 рублей. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».
В целом общий объем повседневных потребительских расходов россиян резко рухнул на 19 процентов по отношению к предыдущему месяцу. При этом по отношению к январю прошлого года снижение составило всего один процент.