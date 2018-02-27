Число страдающих ожирением молодых россиян выросло втрое

За последние шесть лет число молодых россиян, страдающих ожирением, выросло втрое. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование ВШЭ.
В опросе приняли участие 4 тысячи респондентов. Среди людей молодого возраста доля больных ожирением выросла с 2 до 6%. Число молодых людей с избыточным весом — с 13 до 17%.
В возрастной группе 25–39 лет лишние килограммы (в том числе ожирение) есть у 42% (в 2011 году — 37%), у людей 40–54 лет — у 65% (60%), старше 55 — у 77% (71%). В целом лишний вес есть более чем у половины россиян (55%).
Сами россияне не связывают лишний вес с нездоровым рационом.
"Избыточная масса тела не является, по мнению населения, признаком и/или следствием неправильного питания. В среднем респонденты с избыточным весом и даже ожирением практически столь же часто оценивают свое питание как "качественное и правильное", как и респонденты с нормальным показателем массы тела (43 и 45% соответственно)", — говорится в исследовании.
Комментарии
Прям страдающих?
Страдающих маразмом в СМИ куда больше