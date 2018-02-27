23 февраля стартовал новый сезон Региональной лиги "КВН-АЛТАЙ". По итогам фестиваля в сезон прошли 12 команд.
Гала-концерт собрал 15 команд из разных городов Алтайского края, Новосибирской и Новокузнецкой областей, а также Республики Казахстан. В номинации "Лучшая актриса" победила Валерия Суртаева из команды КВН "Погналити" (г. Бийск), а лучшим актером стал Андрей Канов из команды "Первый Космонавт" (г. Барнаул). Лучшая шутка прозвучала во время выступления команды "Достар" (г. Семей, Республика Казахстан). "Открытием фестиваля" стала команда из города Новокузнецка – "Люди Курако".
Жюри сформировало сезон из 12 команд. Ими стали "Погналити" и "Пина Колада" из города Бийска, "Слуги Народа" и Сборная НГУ "Ещё раз" (Новосибирск), "Достар" (г. Семей, Республика Казахстан), "Лакшери" (Рубцовск), "Твердятич Пихто" (Горно-Алтайск, Республика Алтай), "Люди Курако" (Новокузнецк, Кемеровская область), "Союз нерушимый" и "Вот так встреча" из Барнаула. Кроме того, из опытных коллективов за победу будут сражаться "Здравия желаю" и чемпионы 2015 года "Первый космонавт" из Барнаула.
Сезон обещает быть интересным. Первый четвертьфинал состоится 24 марта в ДК "Сибэнергомаш" (г. Барнаул, пр. Ленина, 147). Заранее приобрести билеты на лучшие места уже можно во всех кассах города сети Kassy.ru и на сайте http://barnaul.kassy.ru/.
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