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Авария с утечкой серной кислоты произошла на подмосковной железнодорожной станции Орехово-Зуево. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает "Лента.ру", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Предварительно установлено, что вагон-цистерна была повреждена, в результате чего из нее вытекли десятки литров токсичной жидкости.
Разлив был обнаружен около 5:00 на сортировочной ж/д станции. На место ЧП прибыли пожарные и медики. Рабочие железной дороги пытаются устранить последствия ЧП.
По словам источника издания, расстояние до ближайшего населенного пункта — три километра, угрозы для жизни людей нет.
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