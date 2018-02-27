Рубцовчанку обманул псевдооператор сотовой связи

Неизвестный похитил с карты жительницы Рубцовска деньги. Данные карты он получил, заявив женщине, что как сотрудник сотовой связи вернет лишние средства. Подробности сообщили в пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю.
"Рубцовчанке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником сотовой связи. Позвонивший сообщил женщине, что она переплачивала деньги за мобильную связь и оператор готов их вернуть на банковскую карту. Потерпевшая сообщила данные своей карты мошеннику, и через несколько минут с нее были сняты 18 тысяч рублей", — сказано в сообщении полиции.
Женщина знала о том, что есть такая схема мошенничества, но все равно стала жертвой.
Сейчас полицейские разыскивают злоумышленника.
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