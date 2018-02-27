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Парковка не для всех:барнаульцы доложили прокурору о "творчестве" ИнАрхДиза

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Горожане жалуются на то, что 100-летнее здание на Аванесова повредили ради 5 машино-мест для руководства института

Фото: livejournal.com, Екатерина Смолихина/Amic.ru

В редакцию Amic.ru обратились читатели с жалобой на действия сотрудников Института архитектуры и дизайна АлтГТУ по отношению к собственному "дому". Если быть более точным, речь идет об историческом двухэтажном здании, расположенном в нагорной части Барнаула на улице Аванесова.

Оно было построено в 1909 году, а в 1994 году постановлением Алтайского Заксобрания признано памятником архитектуры регионального значения. Суть претензий в том, что сотрудники ИнАрхДиза якобы испортили фасад дома с более чем 100-летней историей.

В обращении, которое поступило в адрес Amic.ru, сказано, что в отношении дома по адресу: улица Аванесова, 132 "б" совершен акт вандализма: на фасаде здания закреплены таблички с номерами, которые совпадают с номерами автомобилей работников ИнАрхДиза. При этом, как утверждают читатели Amic.ru, таблички закреплены проникающими крепежными элементами, что причинило вред памятнику архитектуры. Они обозначают место для парковки конкретно взятых автомобилей, что должно квалифицироваться как самовольный захват земли.

К слову, это обращение уже поступило в адрес прокуратуры. Автор документа просит надзорное ведомство дать поручение органам внутренних дел для привлечения к уголовной ответственности. По его мнению, речь может идти о ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ).

Портал Amic.ru попытался разобраться в сложившейся ситуации. Получить комментарий у директора ИнАрхДиза Сергея Поморова оперативно не удалось, так как он был занят. Свое видение ситуации представил его заместитель по УВР Михаил Диндиенко.

Он пояснил, что ни о каком "варварском" монтаже табличек речи не идет. "Они закреплены нормально, крепления располагаются в швах между кладкой, кирпичи даже никто не сверлил. Сам размер табличек небольшой, примерно 10×25 см. Они обозначают места, где находятся автомобили тех людей, кто не имеет возможности постоянно искать парковку, чтобы ее не занимали", — уточнил г-н Диндиенко.

Всего таких табличек пять. При этом их смонтировали еще около 15 лет назад. Машино-места принадлежат директору ИнАрхДиза, его заместителям и завкафедрами. Эти люди постоянно ездят на совещания, по другой служебной надобности, в том числе и в главный корпус АлтГТУ.

"Для нас это обращение — удивительная вещь. Начнем с того, что здание на Аванесова еще до того, как в него в 1996 году въехал институт, горело, его потом восстанавливали. Например, стягивали металлическими поясами. Или вспомнить, как крепили к зданию ту же трубу котельной — там даже анкер был сделан в стену здания. А то, что сюда тянутся огромные кабели, которые заходят в помещение, никого почему-то не заботит, и на телевидение у нас не жалуются, — перечислил куда более очевидные проблемные места дома собеседник Amic.ru, — а вот таблички небольшие вдруг увидели".

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По его словам, то, каким было здание тогда, в 1990-е, и сейчас — небо и земля. "Конечно, в перспективе мы бы хотели объект реконструировать, но пока в бюджете вуза недостаточно средств. В свое время мы даже проводили обследование, выявляли наиболее болезненные места исторического памятника, был даже готов предварительный проект реконструкции... Спасибо вузу и Виктору Ревякину, которые ранее смогли найти деньги, чтобы восстановить объект. Иначе бы это здание сейчас просто не существовало. В буквальном смысле мы подняли его из руин в очень тяжелые времена. Сейчас здесь можно спокойно вести учебный процесс".

Вот как выглядит вкратце история этого здания. В 1909 году в Барнауле на улице Большой Змеевской началось строительство городского училища. В 1912 году улица по просьбе жителей была переименована в Троицкий проспект по названию построенной неподалёку церкви, а училищу решением городской Думы было присвоено наименование "В память 300-летия Дома Романовых". В 1920 году в здании открылась Алтайская губернская школа имени III Интернационала, проработавшая до 1930 года. С 1927 года улица носит имя Аванесова. В советские годы на улице Аванесова, 132 размещалась Высшая начальная школа имени И.С. Тургенева.

"Если уж, конечно, кого-то очень раздражают эти таблички, то их можно и снять — это, в принципе, недолго. Но я, честно, не понимаю, в чем суть претензии и чья фантазия все это могла выдумать. По-моему, просто провокация какая-то", — высказал свою точку зрения представитель института.

Портал Amic.ru продолжает следить за развитием ситуации.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

27.02.2018 14:50
Filin

кого-то жаба придавила чтоль? Иль студенту-мажору места не хватило?

0  0
27.02.2018 15:02
- гость -

Грязное сутяжничество.

0  0
27.02.2018 15:42
- гость -

Давайте каждый тобличку с номером прикрепим где паркуемся ))))) как эти хозяева мест надоели

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