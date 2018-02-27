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Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин опроверг информацию "Новой газеты" о его "племяннике", якобы входящем в совет директоров одного из оборонных предприятий РФ. Об этом пишет РИА "Новости".
Ранее газета написала материал о якобы племяннике вице-премьера Романе Рогозине, который входит в совет директоров одного из предприятий ОПК.
"В сегодняшнем номере написали, будто мой "племянник" входит в советы директоров ряда оборонных предприятий, и это очень плохо", — написал Рогозин на своей странице в Facebook. Также он отметил, что у него не только нет "племянника по имени Роман", но и вообще "никогда не было племянников".
Рогозин подчеркнул, что "никогда <...> несуществующие племянники не входили в советы директоров перечисленных в вашей публикации компаний". Также он добавил, что в реестр ОПК входит порядка полутора тысяч предприятий, в которых работают два миллиона человек. Вице-премьер считает, что среди сотрудников могут быть "не только Ивановы, Петровы и Сидоровы", но и обладатели его фамилии.
Комментарии
У него и детей то нет..... потому,что он г....н)
Да и ИЛ процветает, где его несын вице-президентом.