В редакцию портала Amic.ru обратились читатели. Они сообщили, что в детской поликлинике № 3 города Барнаула перемерзла вода.
В региональном минздраве информацию нашему порталу подтвердили. В ведомстве сообщили, что воды нет с понедельника, 26 февраля. Однако медучреждение работает в обычном режиме, ведется прием пациентов.
Медикам приходится топить снег, чтобы помыть руки и поставить воду в туалет, рассказывают посетители. В минздраве уточнили, что водоснабжение должно быть налажено в течение суток.
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Крайздрав сейчас быстренько опровергнет сие....