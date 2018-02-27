Фото: politeka.net
Автобус, в котором находились россияне и сотрудники таиландской туркомпании, попал в ДТП на острове Пхукет. Об этом пишет Life со ссылкой на портал Phuket News.
Уточняется, что водитель автобуса потерял управление на горной дороге и протаранил несколько легковушек и мотоциклов. Всего в аварию было вовлечено семь транспортных средств.
СМИ сообщают, что несколько российских туристов и сотрудников компании, а также местная жительница, находящаяся на большом сроке беременности, получили ранения. Беременная женщина находилась в одной из легковушек, которую протаранил автобус.
Подчеркивается, что участники аварии получили легкие травмы, поэтому их не госпитализировали.
Комментарии
Когда мы прилетели на Пхукет, из аэропорта нас тоже вез тайский лихач. Это было реально страшно, несколько раз просили водителя сбавить скорость, он лишь кивал и газовал дальше. чуть не поседели,пока до отеля доехали. потом на экскурсии с другими ездили - практически та же история(( видимо,это национальная черта какая-то(( туристов если не жалко, так а себя?
Мы в турции поехали от отельных гидов (Pegas) на джип-сафари. Вот там я чуть не чеканулась со страху... Еще и двоих детей взяли с собой... Хоть бы предупредили, что это жесть, гонки на скорость по пыльной дороге, где ничего не видно из-за столба пыли едущего впереди джипа, постоянно виляющего, езда над обрывами на повышенной скорости, чтобы поднять уровень адреналина в крови у туристов...
Я по приезду чуть не прибила отельных гидов за такую экскурсию... А потом каждой вновь прибывающей группе туристов, особенно тем, кто с детьми, рекомендовала, если жить не надоело-не ехать на данную экскурсию...
Наталья, а вас не смутил вид экскурсии? Джип-сафари. Вы думали, что это неспешная прогулка? ))) Ну ладно вы,а мужик-то ваш чем думал? И опять кто-то виноват.
обычно джип сафари это экспедиция, но не как ни гонки на выживпние