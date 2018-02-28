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Как студенту получить гарантии на престижную работу? Инфографика

, ИА "Амител"
Рассказываем, как абитуриентам получить поддержку завода "Алтай-Кокс"

С 2016 года завод принимает участие в программе "Студент "Алтай-Кокса". Эта программа создана для целевого обучения будущих работников коксохимического производства.

В подготовке кадров для "Алтай-Кокса" участвуют АлтГУ, АлтГТУ, Национальный исследовательский Томский политехнический университет и другие. 

Участие в данном проекте дает студенту не только гарантированное трудоустройство сразу после обучения, но и оплату обучения в вузе. Родителям и абитуриентам не придется ломать голову, куда пойти после университета, ребенок будет 100% работать по специальности. Как стать студентом "Алтай-Кокса", смотрите в нашей инфографике.

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659107, Россия, Алтайский край
+7 (38595) 5-31-80
Заринск, ул. Притаежная, 2
ak-a-info@nlmk.com
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.02.2018 08:35
месный

как-как, правильных родственников нужно иметь - а иначе никак. может друзья тоже смогут помочь ну те у которых есть правильные родственники. это всё.

0  0
28.02.2018 09:01
Проверено

Вчерашний студент вряд ли сможет получить высокооплачиваемую работу. А вот устроиться на низкооплачиваемую , но по специальности можно легко. А дальше дело техники: работаешь на совесть, не фелонишь и лет через 5 будет и карьерный рост и высокая з/п даже если не на своем предприятии, то на любом другом со схожим профилем

0  0
28.02.2018 09:12
- гость -

28.02.2018 08:35
месный
Возьмем к примеру выпускника технологического факультета . Каких же родственников ему нужно иметь, чтобы его на следующий после получения диплома день взяли главным технологом на предприятие? И , главное, как он должность-то эту потянет, не имея необходимого опыта? Родственники могут помочь, если вы в чиновники метите. Да и там, как мне кажется , лет 10 на низших должностях будешь болтаться

0  0
28.02.2018 09:18
- гость -


28.02.2018 09:01
Проверено

Если устроился на 10 тыс через 5 лет будешь получать 20. Если устроился на 30 тыс через 5 лет будешь получать 60 тыс. Все эти сказки что первые 5 лет человек должен работать за еду идут от наших хитроопых работодателей. А вот к нищете привыкаешь довольно быстро, поэтому надо изначально ставить нормальную планку для себя.

0  0
28.02.2018 09:45
гость

на заводе давно зарплата не 10 тысяч) я сам из заринска и родня у меня там трудится, нормальная зарплата вполне даже если ты первые года работаешь, а потом и того лучше

0  0
28.02.2018 09:57
- гость -

28.02.2018 09:18
- гость -
Зарплат 10 тыс в Барнауле нет давно. Особенно на заводах, особенно для молодых специалистов с высшим образованием. Зарплаты гораздо выше. А по мере роста стажа, растет и карьера (инженер-ведущий инженер-начальник бюро-начальник группы и т.д) и зарплата

0  0
28.02.2018 10:13
Filin

инженер-ведущий инженер-начальник бюро-начальник группы и т.д Такой большой, а в сказки веришь? Куда ведущий инженер-то? Просидишь за одним и тем же столом до пенсии

0  0
28.02.2018 10:13
- гость -

По-моему данная информация будет очень полезна будущим студентам, Заринск рядом с Барнаулом, зарплаты там , наверное, не копеешные

0  0
28.02.2018 10:16
- гость -

Такой большой, а в сказки веришь?

Пусть верит. Нам то что? Мы в реальности живем.

0  0
28.02.2018 10:23
- гость -

28.02.2018 10:13
Filin
Ну конечно. вы на заводе хоть раз были? Я-то знаю о чем говорю. На заводах 50% сотрудников - это пенсионеры. Потому что заменить их некем. Молодежь верит вот таким врунам, утверждающим, что зп 10 000 и даже не идет на заводы. А на самом деле зарплаты там гораздо выше. И за молодых специалистов руководство держится и при условии грамотности специалиста и его желания работать , а не высиживать время с восьми до пяти, карьерный рост обеспечен.

0  0
28.02.2018 10:32
- гость -

28.02.2018 10:13
Filin
Ну да... Лучше верить вашему пессимистическому , ничем не подтвержденному мнению и сидеть на родительской шее до пенсии в надежде, что вот-вот поступит предложение, занять должность директора газпрома с зарплатой 600 тыс в сутки

0  0
28.02.2018 10:48
- гость -

Приходят на собеседование такие выпускники с "высокой планкой". В зачетке- тройки. В голове - ноль. Элементарными графическими программами пользоваться не умеют. Но зато требуют: зарплата минимум 50 тыс, рабочий день с 8 до 16, отпуск 1,5 месяца и только летом. И желательно чтобы сильно работой не загружали , чтоб вздремнуть можно было пару часов на работе.

0  0
28.02.2018 10:50
Геноцид Эклеров

28.02.2018 10:13
Filin
могу привести собственный пример: после ВУЗа пришел без блата в компанию с количеством сотрудников более 200. пришел на самую рядовую пехотинскую должность, на самые минимальные деньги. за 5 лет дорос до заместителя директора. потом кардинально поменял отрасль. но факт остается фактом.

0  0
28.02.2018 10:57
- гость -

Элементарными графическими программами пользоваться не умеют

за последние 2 дня мы уже насмотрелись на "шыдэвры" специалистов по графическим программам.

0  0
28.02.2018 11:06
- гость -


28.02.2018 10:50
Геноцид Эклеров

Это не пример, это исключение. Заместителем директора станет один из более 200 сотрудников. Подавляющее большинство останется тем кем было.

0  0
28.02.2018 11:10
- гость -

28.02.2018 10:50
Геноцид Эклеров
у меня также. После вуза пришел на завод с численностью 1700 чел. инженером.Прошел ступеньки "инженер 1 категории- ведущий инженер-начальник технологического бюро-зам. начальника цеха-начальник цеха". Сейчас (через 12 лет после окончания вуза ) я - главный технолог предприятия. Покидать родной завод не собираюсь.

0  0
28.02.2018 11:12
- гость -

Прошел ступеньки "инженер 1 категории- ведущий инженер-начальник технологического бюро-зам. начальника цеха-начальник цеха". Сейчас (через 12 лет после окончания вуза ) я - главный технолог предприятия.

И титьки у жены третьего размера и внешности она модельной.

0  0
28.02.2018 11:16
- гость -

ну ну то то с Заринска все бегут
решили конфеткой поманить

0  0
28.02.2018 11:18
- гость -

28.02.2018 11:12
- гость -
А это обязательное условие карьерного роста? Тогда я - исключение из правил. С модельной внешностью не сложилось. А третий размер - вообще не редкость

0  0
28.02.2018 11:19
- гость -


28.02.2018 11:18
- гость -

У тебя еще и титьки?

0  0
28.02.2018 11:20
месный

28.02.2018 09:12
- гость -

легко, например если папа директор или директор должен какомуто родственнику или как-то иначе - но смысл как думаю понятен. главное умеет получать высокую зарплату, что давать будут, а работать будут другие

0  0
28.02.2018 11:24
- гость -

А третий размер - вообще не редкость
и не показатель приема на работу(

0  0
28.02.2018 12:20
Filin


28.02.2018 10:13
Filin
Ну конечно. вы на заводе хоть раз были? Ну да, где мне, рядом 25 лет топтался. И , кстате, не напомните стаж, при котором инженером 1 категории становятся, подскажу не менее 10 лет работы инженером 2 категории, чтобы до второй доползти стажу лет 10 иметь надо с третьей и без категории. Так что - пришел и начал прыгать с 1 категории...аж до начальника цеха. И таки я ничего не говорил, что это неправильно - идти учится от предприятия, другое дело - кем будет выпускник трудится последующие 5 лет.

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