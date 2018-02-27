Фото: aex.ru
Самолет специального летного отряда "Россия" никак не относится к расследованию "кокаинового дела". Такое заявление сделали в пресс-службе управделами президента РФ, передает РИА "Новости".
Ранее СМИ сообщили, что на снимке из уголовного дела о раскрытии канала поставок наркотиков из Аргентины в РФ был запечатлен борт летного спецотряда.
Пресс-секретарь управделами Елена Крылова заявила, что опубликованные данные неверны, а в их основе лежит "лишь некая фотография". Она подтвердила, что самолет действительно летал в Аргентину, однако только доставил туда делегацию из РФ.
Уточняется, что с визитом в Аргентине 5 декабря находился секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Некоторые СМИ позднее сообщили, что эта поездка связана с "кокаиновым делом", но дипломаты из РФ опровергли эти данные.
Агентство напоминает, что в конце 2017 года спецслужбам двух стран удалось пресечь поставку в российскую столицу 389 килограммов кокаина. Нескольких подозреваемых задержали в Аргентине, других — в РФ. Чемоданы с наркотиками были найдены на территории посольства РФ. При этом о находке стражам порядка сообщили сами дипломаты.
В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку, а в чемоданы помещены GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, которые причастны к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в пятьдесят миллионов евро.
Добавим, что СЛО "Россия" находится в ведении управделами президента РФ и обеспечивает транспортное обслуживание первых лиц государства.
Комментарии
Интересно, кто там столько кокса потребляет? Неужели...
кокс по дипломатическому каналу. гениально! расею не сломать!
где весёлая машка захарова с танцем? калин-какаин-какаин-кака-я!...
Я - маленькая лошадка,
Но стою очень много денег.
Я везу свою большую повозку
С того на этот берег.
Я устала ужасно,
Я хочу отдохнуть.
Съесть мешков десять сена
И надолго уснуть.
Я хочу к перелётным птицам
Вклиниться в клин,
Но работа важней -
За спиной кокаин.
мы то думали боярышник, а оно вон оно че
фото и видео делала аргентинская жандармерия, по ушам проехать точно не получится
Не, ну молодцы наши вожди - время даром не теряют! Покруче Кастро канал организовали...
Чемоданы с наркотиками были найдены на территории посольства РФ
Подбросили гады, прям в посольство. Пришлось операцию проводить, а куда деваться.