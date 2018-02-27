245 семей Алтайского края обратились за выплатой на первенца

245 первых заявлений приняли управления социальной защиты населения и многофункциональные центры от жителей Алтайского края на ежемесячную выплату за первого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Получить ежемесячную выплату могут только те семьи, где среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения. Сама ежемесячная выплата будет равняться прожиточному минимуму детей. В 2018 году средняя выплата по стране составит 10,5 тысяч рублей.
Подать заявление на выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Если подать заявление не позднее шести месяцев после рождения, то выплаты будут с первого дня жизни малыша. Если позже, то со дня подачи заявления.
Напомним, выплата за первенца была введена в России с 2018 года.
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