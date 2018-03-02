Что создает атмосферу праздника и торжественность момента? Верно, красивый букет свежих цветов. Пожалуй, каждая девушка тает, когда ей дарят красивую композицию из роз, пионов, гербер и не только. Но как быть, если ты находишься далеко? Или у тебя нет времени на то, чтобы бегать по салонам в поисках идеального букета? Специально для таких случаев год назад было создано приложение "Цветули", которое поможет быстро выбрать и заказать доставку понравившихся вам цветов.
За ребяческим названием "Цветули" стоит очень серьезный проект по доставке цветов в регионах. Он создан для того, чтобы сделать доступным заказ букетов в интернете и убрать лишних посредников, за счет которых увеличивается стоимость доставляемого букета.
Проект разработан на базе филиала Томского политехнического университета в Лаборатории информационных технологий "ТОР" и интернет-группой "ЮГС", что позволяет развивать проект с использованием новых технологий и привлекать студентов к изучению маркетинга в интернете. Конечно, ничего бы не получилось без компаний, которые захотели поучаствовать в новом проекте, и одной из первых стала достаточно известная сеть цветочных салонов "7 роз" из Барнаула. Они стали наставниками проекта, так как напрямую общались с клиентами, были каналом коммуникаций с покупателями, а также вносили правки, по которым дорабатывался проект и становился удобнее.
Год назад было запущенно мобильное приложение "Цветули". Оно доступно для скачивания на платформы android и ios. В приложении разработчики объединили всех партнеров, что упростило пользователям заказ цветов в разных городах.
На сегодняшний день:
- приложение уже скачано более 5000 раз
- ежедневно оформляется более 20 заказов (в том числе и повторных)
- запущенно 18 интернет-магазинов в 18 городах
Все это позволяет нам понять, что разработчики приложения идут в правильном направлении.
В 2018 году был запущен сайт Цветули.рф. Он полностью синхронизирован с мобильными приложениями и сайтами-партнерами. Таким образом, сервис становится ближе к пользователю.
У разработчиков есть ряд задач, которые им предстоит реализовать в этом году:
- увеличение количества скачиваний до 50000,
- увеличение выручки партнеров проекта на 70% с заказов через интернет
- разработка системы скидок, которая будет работать во всех городах
- расширение количества способов оплаты
- расширение географии работы приложения
Для тех, кто захотел проверить приложение "Цветули", действует промокод на первый заказ promo17
Текст: Вегнер Алёна, студент ЮТИ ТПУ
Комментарии
Молодцы ребята! Посмотрела цены - приятно удивилась
женщина знает цены на цветы... странно. сами себе цветы покупаете?
Цветы-это обыденный и примитивный подарок,но нашим женщинам их так редко дарят,что 8 Марта весь Инстаграм будет забит радостными девочками с букетами.
я не выставляю в соцсети свои букеты. ни 8 марта, ни в день рождения, ни в любой другой день
без посредников - это означает, что человек купил непосредственно в самом цветочном салоне. а наличие программы и доставщика - автоматически означают наличие посредника, услуги которого заложены в цкену цветов, которые оплачивает в итоге рядовой покупатель.
короче, ересь написали.
2.03.2018 11:57
- гость -
женщина знает цены на цветы... странно. сами себе цветы покупаете?
Ну так цветы дарят не только мужчины женщинам
Дни рождения друзей и близких никто не отменял
а вот вопрос; если я сейчас закажу по ЭТОЙ цене , но доставку на 8 марта?цена останется как при этом заказе или как обычно в 3 раза задерут?
подсмотрела кучу интересных идей которые можно сделать самому и выгоднее.мерси
Кто знает, где купить РОМАШКИ? СЕЙЧАС.
ромашки дороже роз - сейчас